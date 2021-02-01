В РФ определились 20 крупнейших ипотечных банков

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Определены 20 крупнейших банков России по объемам выдачи ипотеки в 2020 году. ДОМ.РФ совместно с агентством Frank RG подготовил соответствующий рейтинг.

Лидерами рейтинга остаются Сбербанк и ВТБ. Они выдали за год ипотечных кредитов на сумму 2,08 трлн рублей и 935 млрд рублей соответственно, говорится в сообщении госкомпании.

На третье место в рейтинге в 2020 году вышел Россельхозбанк (175 млрд рублей). Он вдвое увеличил выдачу преимущественно за счет реализации "Сельской ипотеки".

В пятерке крупнейших ипотечных банков – Альфа-Банк (четвертое место, 166 млрд рублей) и ФК "Открытие" (пятое место, 145 млрд рублей), которые по сравнению с декабрем 2019 года поменялись в рейтинге местами.

В прошлом году выдача ипотеки росла у подавляющего числа банков из топ-20, а также менее крупных кредиторов. "Это свидетельствует о том, что ипотечный сегмент банковского кредитования развивается в целом без перекосов", - сказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Наибольший прирост выдач в 2020 году показали пять банков: Азиатско-Тихоокеанский Банк (+415%), АК Барс (+175%), Россельхозбанк (+97%), Альфа-Банк (+81%) и Банк ДОМ.РФ (+74%).

Как показывают результаты обзора, больше всего кредитов в 2020 году выдано топ-20 банками на готовое жилье – 49% общего объема, 34% приходится на новостройки, 14% – на рефинансирование и 2% – на земельные участки и дома.

Банк ДОМ.РФ по итогам прошлого года вошел в пятерку банков по выдаче ипотеки в рамках программ с господдержкой (52,8 млрд рублей, более 43% всей выдачи ипотеки банка).

Программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% годовых начала работать в разгар антиковидных ограничений в середине апреля 2020 года, и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей – в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

По данным ЦБ РФ, в 2020 году банки предоставили россиянам ипотечные кредиты на общую сумму 4,296 трлн рублей, что на 50,8% превышает показатель предыдущего года. Количество предоставленных в 2020 году кредитов увеличилось по сравнению с 2019 годом на 34,9% (1 млн 712,7 тыс. против 1 млн 269,3 тыс.).

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в 2020 году увеличился на 1 трлн 594,8 млрд рублей, или на 21,3%, до 9 трлн 86,3 млрд рублей.