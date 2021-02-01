Украина внесла электроэнергию в социально значимые товары для госрегулирования

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины внес электроэнергию в список социально значимых товаров для госрегулирования, утвержденных постановлением от 22 апреля 2020 года.

Соответствующее решение содержится в постановлении от 1 февраля 2021 года "Вопросы предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электроэнергии", текст которого обнародован на правительственном портале.

Ранее, 18 января 2021 года, кабмин внес в перечень социально значимых товаров природный газ, чтобы иметь возможность установить предельную цену на него на период карантина.

Правительство на заседании 20 января одобрило направление 1,4 млрд гривен на предоставление компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных сниженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые имеют субсидию).

Речь, в частности, идет о жителях домов с электроотопительными установками, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф; жителях негазифицированных многоквартирных домов и домов, где отсутствует централизованное теплоснабжение, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф; многодетных семьях и семьях с приемными детьми, детских домах семейного типа.

Компенсация будет покрывать разницу стоимости потребленной электроэнергии, которая возникла из-за отмены сниженных тарифов и применения фиксированной цены для бытовых потребителей.

Правительство постановлением от 28 декабря 2020 года ввело единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн./кВт.ч (с НДС) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменило льготный тариф для населения в размере 0,9 грн./кВт.ч за первые 100 кВт.ч месячного потребления, а также другие льготные тарифы.

Официальный курс на 1 февраля – 28,13 грн./$1.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), постановлением от 6 января 2021 года отменила свое предыдущее постановление от 26 февраля 2015 года, которое устанавливало льготные тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в домах с электрообогревательными установками. В частности, в период с 1 октября и по 31 апреля включительно бытовые потребители, пользующиеся электрообогревом, оплачивали электроэнергию по цене 0,9 грн./кВт.ч в объеме потребления до 3 тыс. кВт.ч в месяц и 1,68 грн./кВт.ч - свыше 3 тыс. кВт.ч.