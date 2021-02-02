Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 1,2-1,3%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря признакам прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 1,2-1,3%, при этом лидируют АДР Ozon и бумаги "ЛУКОЙЛа".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3333,27 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1380,46 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар просел до 75,93 рубля (-0,22 рубля), золото стоит $1855,9 за тройскую унцию (-0,4%), серебро упало на 2,8% (до $28,59 за унцию).

Подорожали АДР Ozon (+2,9%), акции "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), АФК "Система" (+2,4%), "Магнита" (+2,1%), "Татнефти" (+1,9%), "ММК" (+1,8%, до 53,925 рубля), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%), "Яндекса" (+1,7%), "НЛМК" (+1,6%), "Роснефти" (+1,6%), банка ВТБ (+1,3%), Сбербанка (+1,2% и +1,1% "префы"), "Газпром нефти" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), "Россетей" (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), Московской биржи (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,5% "префы"), "АЛРОСА" (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "МТС" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%).

Подешевели акции Polymetal (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,1%).

ММК нарастил EBITDA в IV квартале до $474 млн c $350 млн в III квартале (прогноз - $451 млн), выручка выросла до $1,852 млрд с $1,565 млрд в III квартале (прогноз - $1,872 млрд). Также компания сообщила во вторник о планах выплатить 0,945 руб. на акцию за IV квартал.

Компания "Распадская" (+0,7%, до 168,2 рубля) сообщила во вторник, что может выкупить у миноритариев в рамках оферты 2,5% акций.

Внешний фон во вторник утром позитивный - аналитики

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный: нефть дорожает на фоне достаточно высокой дисциплины в ОПЕК+, азиатские рынки акций растут, индекс доллара вновь просел ниже 91 пункта, а валюты сырьевой группы укрепляются против доллара США. Однако отечественный рынок может существенно не продвинуться вверх, так как вероятна фиксация прибыли в акциях компаний, добывающих драгоценные металлы. ММК во вторник опубликует отчетность по МСФО за IV квартал, Московская биржа сообщит объемы торгов за январь.

В Вашингтоне пока без особых новостей. Группа из десяти сенаторов республиканской партии направила письмо президенту Джо Байдену с настойчивым предложением сократить пакет "Спасения Америки" до $618 млрд. В пакете, в частности, предлагается снизить прямые выплаты американцам до $1000 и начать сокращать данную сумму, если доходы превышают $40 тыс. в год.

Рост серебра, как начинался неожиданно, так и завершился - во вторник цены на металл снижаются почти на 3%. Накануне предполагалось, что частные инвесторы устроят координированный "вынос" коротких позиций в серебре, но данный рынок гораздо больше, чем бумаги GameStop. Поэтому многодневный марафон при поддержке частных денег вряд ли возможен, считает Кочетков.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, цены на нефть Brent продолжают расти на фоне затухания опасений по поводу ухудшения ситуации с коронавирусом. В фокусе внимания - сокращение добычи странами ОПЕК+, технический комитет во вторник оценит степень исполнения сделки. Тем не менее, сбой поставок вакцин в еврозону остается на повестке дня, равно как и риски снижения темпов вакцинации населения, ставя под вопрос восстановление экономики региона. Наиболее оправданным для нефти Brent по-прежнему выглядит диапазон $50-55 за баррель, хотя при поддержке внешнего оптимизма цены пытаются переписать максимумы этого года ($57-57,4 за баррель), отмечает эксперт.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, мировые рынки вернулись к росту на ожиданиях масштабного пакета стимулирующих мер для экономики США. Пристальное внимание инвесторов приковано не только к решениям Белого Дома (в том числе по возможности новых санкций в отношении России и других стран), но и к динамике пандемии, а также сложностям с проведением массовой вакцинации в развитых странах, что окажет непосредственное влияние на темпы восстановления глобальной экономики. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи продолжит движение в рамках 3270-3350 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1300-1400 пунктов, считает эксперт.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,8-2,5%, отыграв большую часть потерь прошлой недели, вызванных опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop и AMC Entertainment Holdings Inc. Минувшая неделя стала худшей для рынка с октября.

Котировки акций GameStop в понедельник упали в цене на 30,8% после роста на 400% на прошлой неделе. Трейдинговая платформа Robinhood в пятницу сообщила, что разрешает покупку акций компании в ограниченном объеме. Днем ранее Robinhood запретила торги бумагами GameStop и других компаний, акции которых начали скупать индивидуальные инвесторы.

Инвесторы продолжают следить за прогрессом в переговорах относительно нового пакета мер поддержки экономики США. В центре внимания рынка также остается корпоративная отчетность. На этой неделе свои финансовые результаты должны представить примерно 100 компаний, входящих в состав S&P 500, в том числе во вторник ожидаются отчеты Amazon.com Inc. и материнской компании Google Alphabet Inc.

Индекс промактивности США ISM Manufacturing в январе снизился до 58,7 пункта при прогнозах снижения до 60 пунктов с декабрьских пересмотренных 60,5 пункта. ISM Manufacturing остается выше пограничной отметки 50 пунктов уже восемь месяцев подряд.

Во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 1,5%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%) на фоне признаков прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США и расширения программ вакцинации от коронавируса.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне (0,1% годовых) по итогам заседания во вторник, сигнализировав о необходимости дальнейшей поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. Также RBA объявил о расширении программы количественного смягчения (QE) еще на 100 млрд австралийских долларов ($76,4 млрд). Текущая программа объемом 100 млрд австралийских долларов завершится в середине апреля.

План "Спасения Америки"

Байдену и вице-президенту Камале Харрис не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - плана "Спасения Америки", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную".

Псаки отметила, что президент "выразил надежду, что группа сможет продолжить обсуждение путей укрепления американского плана спасения по мере его продвижения вперед и найти точки соприкосновения".

Цены на нефть

Нефть утром во вторник дорожает на сигналах улучшения перспектив спроса; цена Brent находится на $1,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $56,93 за баррель (+1% и +2,4% накануне), мартовская цена WTI - $54,14 за баррель (+1,1% и +2,6% в понедельник).

Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года, заявил накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими (Nasir Al Naimi). Он также отметил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, повышающее привлекательность инвестиций в сырьевые товары, пишет агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Тем временем, по данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.