Microsoft и Apple возглавили рейтинг эффективности управления компаний США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Microsoft Corp и Apple Inc заняли, соответственно, первое и второе место в рейтинге эффективности управления американских компаний Management Top 250, подготовленном Drucker Institute по итогам 2020 года.

Рейтинг основан на концепции экономиста Петера Друкера, основателя современного менеджмента. Компаниям присваивались оценки по пяти критериям, которые Друкер считал ключевыми: удовлетворенность клиентов, вовлеченность и развитие сотрудников, инновации, социальная ответственность и финансовая устойчивость.

Помимо лидирования в общем рейтинге, Microsoft получила наиболее высокую оценку в категориях социальной ответственности и финансовой устойчивости.

В пятерку лидеров также вошли International Business Machines Corp., Amazon.com Inc. и Alphabet Inc. Оценки лучших компаний, за исключением Amazon.com, которая была лидером рейтинга за 2019 год, выросли по сравнению с предыдущим годом.

Восемь компаний продемонстрировали по меньшей мере одно стандартное отклонение выше медианного значения во всех пяти категориях, отмечает The Wall Street Journal. Это означает, что их оценки находились в 15-20% лучших среди более чем 800 компаний, которые проанализировал Drucker. Большинство из этих компаний представляют технологический сектор, однако в их число также вошли Procter & Gamble Co, Merck & Co. и Eli Lilly & Co.

Drucker изучил 886 американских публичных компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones US Total Stock Market Index или S&P Composite 1500 Index. Помимо этого, компании должны удовлетворять одному из следующих критериев: входить в индекс S&P 500, иметь рыночную капитализацию более $10 млрд по состоянию на 30 июня 2020 года или годовую выручку не менее $3 млрд по состоянию на 31 марта 2020 года.