ВТБ спрогнозировал рост розничных кредитов на 10% по итогам 2021 года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2020 году увеличил розничный кредитный портфель на 12%, до 3,69 трлн рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников. По его прогнозу, в 2021 году кредитный портфель физлиц у российских банков увеличится примерно на 10% по итогам 2021 года. ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка.

"Основным драйвером роста останется ипотека, также рост рынка мы ждем по кредитам наличными", - заявил он.

В 2020 году портфель ипотеки у ВТБ увеличился на 18,6%, до почти 2 трлн рублей. Портфель кредитов наличными вырос на 8%, составив 1,465 трлн рублей.

Объем привлеченных средств розничных клиентов ВТБ в 2020 году вырос до 6,8 трлн рублей (прирост на 26%). При этом объем средств клиентов банка, вложенных в инвестиционные инструменты, увеличился на 77%, до 1,9 трлн рублей.

"Текущие и накопительные счета в рублях представляют для нас большой интерес. Это фокус внимания не только нашего банка, но и всей индустрии, и мы это направление бизнеса планируем развивать - прежде всего, накопительные счета", - рассказал Печатников.

Банку по-прежнему интересны классические депозиты. "Мы оцениваем, что рынок классических сбережений в 2021 году вырастет более чем на 6%, и мы по классическим пассивам планируем оставаться в рынке", - добавил он.

"Что уходит с этого рынка? Прежде всего, валютные сбережения, ставки по которым уже давно находятся в околонулевой зоне. В результате часть валютных остатков уходит как раз в инвестиционные продукты, потому что население ищет варианты более доходного размещения. В целом по привлечению инвестиций физлиц мы себе ставим задачу на 2021 год прирасти на примерно 30%, то есть существенно выше рынка, который, по нашим оценкам, вырастет на четверть", - заявил топ-менеджер.

По его оценкам, в 2021 году доля инвестпродуктов тоже будет расти опережающими темпами. "Даже по себе мы видим, что большая часть клиентов, особенно состоятельных, инвестирует в рынок ценных бумаг. Мы ожидаем, что на конец текущего года доля средств наших клиентов в инвестпродуктах вырастет с нынешних 27% и превысит 30%. В прошлом году на рынке доля инвестпродуктов составила порядка 17% сбережений граждан", - отметил Печатников.