ВТБ в 2021г намерен выдать минимум 150 млрд руб. по программе льготной ипотеки

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2021 году планирует выдать минимум 150 млрд рублей ипотеки в рамках госпрограммы субсидирования, сообщил журналистам зампред ВТБ Анатолий Печатников. В 2020 году выдачи ипотечных кредитов составили рекордные 4,29 трлн рублей.

"На такой ажиотажный спрос повлияли несколько обстоятельств: снижение ключевой ставки, отложенный спрос, запуск госпрограммы (объем выдач по ней составил порядка 1 трлн рублей), развитие рынка эскроу. Кроме того, 2020 год был годом рефинансирования ипотеки, поскольку при снижении ключевой ставки и общем снижении рыночных ставок порядка 18% всех выдач в стране было связано с рефинансированием", - рассказал Печатников.

В 2021 году, по его словам, многое будет зависеть от динамики ключевой ставки и решения по госпрограмме, которая, вероятно, не будет продлеваться в полном объеме. Кроме того, свой предел есть и у рынка рефинансирования, поскольку столь резкого изменения ставок ВТБ не ждет.

"В этих условиях рынку будет сложно обновить рекорд продаж 2020 года. Планы ВТБ в части ипотечного кредитования амбициозны, мы хотим увеличить свои ипотечные продажи и по сравнению с рекордом банка за 2020 год", - заявил он.

ВТБ планирует выдать еще минимум 150 млрд рублей по программе льготной ипотеки. "Дальше будем ждать решения правительства: в каком виде и будет ли вообще продлеваться эта программа. Думаю, что это дискуссия мая-июня, когда и может быть принято окончательное решение", - сказал Печатников.

За время действия программы льготной ипотеки ВТБ выдал более 64 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%.

По словам Печатникова, ВТБ не ждет дальнейшего снижения ставок по ипотеке в 2021 году.

"Сейчас у нас низкие ставки и мягкая кредитно-денежная политика, которая реализуется Банком России. Пока нет ожиданий, что ключевая и дальше в этом году будет снижаться. Поэтому наш прогноз, что текущие ставки, которые мы сегодня наблюдаем, - это минимум и действительно максимально выгодные условия по кредитам", - сказал он.

ВТБ просчитывал свой бизнес-план на 2021 год исходя из того, что ключевая ставка не будет меняться, поэтому, по словам топ-менеджера, процентную и тарифную политику в банке "отстраивали от текущего уровня в 4,25%.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам снизилась с 9% в декабре 2019 года до 7,36% в декабре 2020-го. Исторический минимум ставки был обновлен в августе прошлого года, когда она опустилась до 7,16%.