Daimler выделит бизнес по выпуску грузовиков в самостоятельную компанию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Daimler AG планирует разделить операции, выделив подразделение по выпуску грузовых автомобилей и автобусов Daimler Truck в самостоятельную компанию с отдельным листингом.

Предполагается, что крупная мажоритарная доля Daimler Truck будет распределена среди акционеров Daimler.

"Daimler Truck будет иметь полностью независимый менеджмент, отдельное корпоративное управление, в том числе, независимого председателя наблюдательного совета", - говорится в пресс-релизе Daimler. Планируется, что Daimler Truck будет удовлетворять условиям, необходимым для компаний, входящих в расчет фондового индекса DAX.

Разделение Daimler и размещение акций Daimler Truck на Франкфуртской бирже планируется завершить до конца 2021 года.

Оставшаяся после выделения Daimler Truck часть Daimler будет со временем переименована в Mercedez-Benz, говорится в пресс-релизе.

Изменение корпоративной структуры призвано раскрыть в полной мере потенциал бизнеса Daimler в будущем, которое будет определяться движением к нулевому уровню выбросов и развитием рынка программного обеспечения, отмечают в компании.

"Daimler Truck планирует генерировать стоимость для своих акционеров за счет ускорения реализации стратегического плана, увеличения рентабельности и продвижения разработки технологий нулевых выбросов для грузовиков и автомобилей", - говорится в сообщении Daimler.

Акции Daimler подорожали на 8,9% в ходе торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 46,5%.