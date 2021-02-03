Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:53Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

Daimler выделит бизнес по выпуску грузовиков в самостоятельную компанию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Daimler AG планирует разделить операции, выделив подразделение по выпуску грузовых автомобилей и автобусов Daimler Truck в самостоятельную компанию с отдельным листингом.

Предполагается, что крупная мажоритарная доля Daimler Truck будет распределена среди акционеров Daimler.

"Daimler Truck будет иметь полностью независимый менеджмент, отдельное корпоративное управление, в том числе, независимого председателя наблюдательного совета", - говорится в пресс-релизе Daimler. Планируется, что Daimler Truck будет удовлетворять условиям, необходимым для компаний, входящих в расчет фондового индекса DAX.

Разделение Daimler и размещение акций Daimler Truck на Франкфуртской бирже планируется завершить до конца 2021 года.

Оставшаяся после выделения Daimler Truck часть Daimler будет со временем переименована в Mercedez-Benz, говорится в пресс-релизе.

Изменение корпоративной структуры призвано раскрыть в полной мере потенциал бизнеса Daimler в будущем, которое будет определяться движением к нулевому уровню выбросов и развитием рынка программного обеспечения, отмечают в компании.

"Daimler Truck планирует генерировать стоимость для своих акционеров за счет ускорения реализации стратегического плана, увеличения рентабельности и продвижения разработки технологий нулевых выбросов для грузовиков и автомобилей", - говорится в сообщении Daimler.

Акции Daimler подорожали на 8,9% в ходе торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 46,5%.

Daimler Daimler Truck

Новости

Минпромторг и торговые сети обратятся в ЦБ по поводу комиссии за эквайринг

Ford будет использовать Android в большинстве автомобилей с 2023 года

Ford будет использовать Android в большинстве автомобилей с 2023 года

Йеллен обсудит ситуацию с GameStop с финансовыми регуляторами

ФАС проверит сделку по покупке "Яндекс.Такси" активов "Везёт"

ФАС проверит сделку по покупке "Яндекс.Такси" активов "Везёт"

"ГАЗ" начал серийное производство бескапотного грузовика "Валдай Next"

Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon

Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon

Цены на бензин растут на АЗС России третью неделю подряд

Плановый ремонт и внезапный дефицит: дальневосточные заправки распечатали Росрезерв

Плановый ремонт и внезапный дефицит: дальневосточные заправки распечатали Росрезерв

Нефть подорожала до максимума за год

Нефть подорожала до максимума за год

"Яндекс.Такси" купит колл-центр и грузоперевозки "Везёт" за $178 млн

"Яндекс.Такси" купит колл-центр и грузоперевозки "Везёт" за $178 млн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');