Мантуров заявил, что планов усилить вмешательство властей в торговлю нет

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Масштабирование государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется, Минпромторг России выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов, заявил глава министерства Денис Мантуров в ходе совещания с представителями федеральных и региональных торговых сетей (его слова приводит пресс-служба Минпромторга).

В декабре прошлого года ритейлеры и поставщики при участии Минпромторга и Минсельхоза подписали соглашения о предельных ценах на подсолнечное масло и сахар из-за значительного подорожания этой продукции (оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр, розничные - 46 и 110 рублей соответственно). Соглашения будут действовать до конца I квартала.

По словам Мантурова, в результате проблему резкого роста цен на сахар и масло удалось решить. "Благодарю всех участников соглашений. Совместными усилиями мы с вами смогли купировать проблему резкого роста цен на эти товары. Важно обеспечить соблюдение соглашений до завершения их срока действия, до 1 апреля этого года, и максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций", - подчеркнул министр.

В свою очередь представители торговых сетей отметили, что сохранение рыночных механизмов в торговле позволит сохранить для ритейла инструментарий для самостоятельного балансирования цен на социально значимые товары.

Участники совещания рассказали о мерах, которые они принимают для минимизации роста цен на социально значимые товары - это переговоры с поставщиками, обнуление наценок на социально значимые товары, активное внедрение собственных торговых марок (в этом случае производителям не приходится тратиться на рекламу и маркетинг, что позволяет снизить себестоимость товара).

Одним из эффективных инструментов взаимодействия независимых торговых сетей с производителями было названо создание закупочных союзов. Такой формат может позволить небольшим торговым сетям и несетевой рознице приобретать товары у поставщиков по оптимальным условиям наравне с крупными сетями.