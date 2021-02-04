Продажи легковых автомобилей в РФ в январе снизились на 4,2%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в январе 2021 года снизились на 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 95,213 тыс. шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, процитированный в сообщении ассоциации, отметил, что низкие продажи традиционны для начала года.

"После трех месяцев существенного роста, с декабря 2020 г. рынок постепенно сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность. Некоторые бренды показывают существенный рост", - отметил глава комитета автопроизводителей АЕБ.

Он также обратил внимание, что впервые в верхней части рейтинга находятся бренды из Китая.