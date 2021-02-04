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Умер глава департамента срочного рынка "Мосбиржи" Арсений Глазков

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Москве скоропостижно умер директор департамента срочного рынка "Московской биржи" Арсений Глазков, сообщила пресс-служба биржи. Ему было 44 года.

Арсений Глазков окончил Российскую академию государственной службы при президенте, с 2003 года он работал на финансовых рынках.

На срочный рынок "Московской биржи" он пришел в 2009 году, и отвечал за развитие рынка товарных деривативов и работу с корпоративными клиентами. В 2018 году он возглавил департамент срочного рынка биржи. Под руководством Глазкова была сформирована профессиональная команда, реализованы важные для российского финансового рынка проекты, запущены новые интересные продукты для разных категорий клиентов, добавили на бирже.

Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Московской биржи" Игорь Марич отметил профессионализм Глазкова и особенно - его доброжелательность, оптимизм и умение "находить решения даже сложных вопросов с очень разными людьми".

Московская биржа Арсений Глазков

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