Карантин по гриппу птиц введен на площадке "Дамате" в Ростовской области

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении карантина в связи со вспышкой гриппа птиц на территории участка №10 ООО "Индюшкин двор" в Красносулинском районе.

Распоряжение опубликовано на сайте областного правительства. Документ определяет перечень ограничений на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок на указанной территории.

Кроме того, участок выращивания признается эпизоотическим очагом, а территория в радиусе пяти километров от нее - угрожаемой зоной. В нее входит город Красный Сулин Красносулинского района.

Территория радиусом десять километров от очага признается зоной наблюдения (хутор Пушин Пролетарского сельского поселения, поселки Пригородный и Первомайский Красносулинского района).