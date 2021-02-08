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Чиновники не видят проблем для потребителей из-за роста энергоцен в РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Динамика роста оптовых цен на электроэнергию в 2020 году осталась в рамках инфляции, и курирующее отрасль Минэнерго не видит сложностей для промышленных потребителей, сообщили журналистам в ведомстве.

Рост тарифов в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), "что существенно ниже инфляции", говорится в комментарии замминистра Павла Сниккарса, который распространила пресс-служба.

"Поэтому мы не видим определенных сложностей с ростом цены для прочих потребителей", - отметил Сниккарс. Он подчеркнул, что цены "с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции".

Речь идет о "совокупной" рыночной цене на электроэнергию (свободная цена + цена на мощность). Как сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы "Совета рынка", оптовая цена на электроэнергию в 2020 году в первой ценовой зоне выросла на 3,4%, до 2,54 тыс. руб. за МВт.ч, во второй - на 0,6%, до 1,78 тыс. руб., что оказалось самой высокой точкой за последние пять лет (в 2018 году цена в I ц.з. составляла 1,85 тыс. руб., во II ц.з. - 1,66 тыс. руб.).

Основной вклад дал скачок цен на мощность (свободные цены на электроэнергию в 2020 году, наоборот, снизились) - в европейской части РФ и на Урале цена на мощность выросла на 14,3%, в Сибири - на 7,1%. Это произошло на фоне снижения спроса: обязательные платежи по надбавкам распределялись на меньшее количество потребителей, поясняет издание.

Минэнерго Павел Сниккарс

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