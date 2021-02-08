BP вышла на британский рынок офшорной ветроэнергетики в партнерстве с EnBW

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - BP Plc и германский энергетический концерн EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG стали победителями первого в Великобритании с 2010 года аукциона по продаже прав на аренду участков для развития офшорной ветроэнергетики.

BP и EnBW получили права на использование двух крупных участков в Ирландском море сроком на 60 лет. Совокупные генерирующие мощности объектов ветроэнергетики, которые могут находиться на двух участках, составляют 3 ГВт. Ввод в эксплуатацию этих мощностей позволит обеспечить "чистой" электроэнергией более 3,4 млн домохозяйств в Великобритании. Предполагается, что объекты будут введены в эксплуатацию в течение семи лет.

Для BP это первый шаг на британском рынке офшорной ветроэнергетики, который на данный момент является крупнейшим в мире, говорится в пресс-релизе компании.

BP и EnBW намерены создать совместное предприятие в равных долях для разработки и эксплуатации участков. СП планирует ежегодно тратить по 231 млн фунтов стерлингов на разработку каждого из участков в следующие четыре года - до выхода проектов на стадию окончательного инвестиционного решения (FID).