MSCI ожидаемо включила GDR TCS Group в индекс MSCI Russia

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки на акции TCS Group включены в индекс MSCI Russia в рамках его квартального пересмотра. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

Как говорится в обзоре стратега BCS Global Markets Юлии Голдиной, вес GDR TCS в индексе исходя из капитализации на 15 января - 2,11%. Оценка FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) составляет 0,6.

Решение индексного провайдера было ожидаемым для экспертов.

"Согласно методологии, для принятия решения по итогам февральского пересмотра MSCI должен будет использовать цены одного из последних десяти дней глобальных торгов января (15 или 19-31 января). Но на практике это почти всегда бывает один из первых пяти дней. Вероятность того, что GDR TCS будут перемещены из индекса MSCI Russia Small Cap в индекс MSCI Russia в рамках февральского квартального пересмотра мы оцениваем в 80%", - говорилось в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского от 2 февраля.

Кроме того, MSCI увеличила количество акций, учитываемых в индексе, для Polymetal и Mail.ru и снизила - для "Яндекса", но изменения эти незначительны и не повлияют на рынок, отмечается в обзоре Голдиной.