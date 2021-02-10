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NYSE и Nasdaq оспорят план SEC расширить доступ инвесторов к биржевым данным

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq Inc. подали судебные иски к Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, чтобы оспорить план регулятора, в соответствии с которым им придется сделать рыночные данные доступными для более широкого круга инвесторов.

В декабре прошлого года SEC одобрила план, в соответствии с которым биржевые данные о спросе и предложении на акции должны транслироваться через общедоступные каналы, так называемые SIP-системы (Securities Information Processors). Банки и электронные платформы для трейдинга используют эти данные в своих торговых алгоритмах.

Биржевые операторы, в том числе Nasdaq и Intercontinental Exchange Inc., материнская компания NYSE, продают эти данные через более дорогие частные каналы, и в случае продвижения SIP-систем потеряют своих клиентов, пишет газета The Wall Street Journal.

NYSE, Nasdaq и биржевой оператор Cboe Global Markets Inc. параллельно подали иски в Апелляционный суд США по округу Колумбия."SEC превысила свои полномочия с этой плохо продуманной реорганизацией рыночной структуры, - заявил директор по связям с общественностью Nasdaq Джо Кристинат. - Это сделает рынки более сложными и затратными".

План SEC предполагает также создание новых SIP-систем с целью расширения круга игроков на рынке, где долгое время доминируют два биржевых операторов. В настоящее время существует лишь две SIP-системы, транслирующие рыночные данные, одной из которых управляет NYSE, а второй - Nasdaq.

Решение SEC о реорганизации структуры рынка появилось после многолетних жалоб на двухуровневую систему доступа к рыночным данным в США. Утверждалось, что в общедоступных каналах данные появляются позднее, чем в частных каналах, что ставит в невыгодное положение обычных инвесторов перед торговыми платформами, которые могут позволить себе доступ к дорогим каналам данных.

Как NYSE, так и Nasdaq отвергают эту критику, отмечая, что за последние годы существенно улучшили свои SIP-системы.

Это не первый раз, когда биржевые операторы подают иски к SEC. Так, в июне прошлого года федеральные судьи приняли решения в пользу NYSE и Nasdaq по двум отдельным искам к SEC.

NYSE Nasdaq

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