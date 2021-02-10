Ростовские власти сообщили о планах поставить в Турцию 5 самолетов Бе-200

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева" (ТАНТК, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК) планирует заключить контракт на поставку в Турцию пяти самолетов Бе-200 в противопожарной модификации. Об этом сообщил "Интерфаксу" министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Министр также отметил, что в настоящее время в качестве экспорта услуг прорабатывается вопрос создания специализированной эскадрильи самолетов Бе-200 для тушения пожаров за рубежом.

По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса региона в текущем году планируют увеличить экспортную составляющую в общем объеме производства. В частности, ПАО "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России") в 2021 году намерено увеличить выпуск экспортных машин в 2,5 раза.

"Обеспечение развития экспортного потенциала промышленности, особенно в сложившихся условиях, возможно за счет применения действующих механизмов поддержки на федеральном и региональном уровнях. Министерство системно оказывает содействие промышленным компаниям в получении господдержки в максимальном объеме", - сказал Савельев.

Он добавил, что в текущем году ожидается субсидирование экспортных контрактов предприятий ОПК в размере порядка 900 млн рублей.

Эскадрилья самолетов-амфибий Бе-200

Как сообщалось, в октябре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов выступил с предложением создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения пожаров как в России, так и за рубежом.

"Многие страны, где остро стоит проблема природных пожаров, не имеют в своем парке такой техники, но просят Россию предоставить ее на сезонной основе. Помочь удается не всегда, так как самолеты этого типа активно задействуются в работах на территории нашей страны. Создание специализированной эскадрильи станет важным международным гуманитарным проектом", - цитировала тогда пресс-служба "Ростеха" выступление Чемезова на форуме "Гидроавиасалон".

"При этом нашим приоритетом остается наращивание возможностей авиационного пожаротушения МЧС России. Мы рассчитываем, что в ближайшее время в рамках обновления парка Бе-200 МЧС России будет принято решение о заказе 6 новых самолетов. Это позволит начать формирование эскадрильи, основу которой составят выведенные из эксплуатации министерства Бе-200 ранних годов производства", - говорил гендиректор "Ростеха".

В конце декабря 2020 года ТАНТК и Федеральная база измерительной техники министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФКУ ЦБИТ МЧС России) на основании закупки у единственного поставщика подписали контракт о поставке двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС общей стоимостью 5,8 млрд рублей. Самолеты должны быть поставлены в срок до 19 февраля 2023 года.

Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Первый полет самолета состоялся 24 сентября 1998 года.

ПАО "ТАНТК им. Бериева" специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.