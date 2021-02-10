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Белоусов заявил, что банкротства в РФ сопряжены с "квазирейдерством"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Кредиторы в рамках дел о несостоятельности в 2020 году не получили около 3 трлн рублей, которые им причитались, а так называемые квазирейдеры эксплуатируют пробелы в законодательстве, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия 24" после совещания президента Владимира Путина с членами правительства РФ, на котором обсуждалась тема совершенствования института банкротства.

Он заявил, что сложился вид теневого бизнеса, который эксплуатирует те пробелы в законодательстве о банкротстве, которые образовались за эти годы. "Это, я бы сказал, такие квазирейдеры", - сказал Белоусов.

По результатам процедур несостоятельности кредиторы получают лишь малую часть из того, что им полагалось, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru). В ходе конкурсных производств, завершившихся в 2020 году, этот показатель составил 4,4%. В 2018-2019 годах он был равен 5,2%.

Минэкономразвития на протяжении нескольких лет готовит законопроект, предусматривающий серьезную реформу института банкротства. Целью разработки этого документа министерство называло сокращение длительности процедур несостоятельности и повышение эффективности реабилитационных мер.

Андрей Белоусов Владимир Путин

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