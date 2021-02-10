Рынок акций РФ откатился ниже 3400п по индексу МосБиржи

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций в среду снизился вторые торги подряд, сняв перекупленность на фоне наметившейся коррекции в США, в то время как нефть продолжила попытки роста, подогреваемая американской статистикой о запасах; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3400 пунктов, при этом выросли ГДР TCS Group на новостях об их включении в расчет индекса MSCI Russia и упали перегретые ранее АДР Ozon.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3399,66 пункта (-0,8%, утром индекс поднимался выше 3447 пунктов), индекс РТС - 1448,31 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,7%.

Доллар подрос до 73,98 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели АДР Ozon (-4,1%), акции "Московской Биржи" (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "Газпрома" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,9%), "Магнита" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,6%), UC Rusal (-1,4%), АФК "Система" (-1,3%), Polymetal (-1,3%), Сбербанка (-0,9% и -1,1% "префы"), "МТС" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), банка ВТБ (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%).

Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила в среду, что кабинет министров ФРГ ведет переговоры с США по "Северному потоку 2", но не разглашает их содержание.

"АЛРОСА" в январе реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $430 млн, что на 6% выше уровня января прошлого года ($405 млн), говорится в сообщении компании.

Подорожали акции "Яндекса" (+3,6%), "Россетей" (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,96 млрд рублей (из них 15,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,62 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,41 млрд рублей - на акции "Норникеля").

Глобальные депозитарные расписки на акции TCS Group выросли на 2,3% - до 3543,4 рубля, объем торгов превысил 5,895 млрд рублей. ГДР были включены в индекс MSCI Russia с весом 2,11% в рамках его квартального пересмотра. Оценка FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) составляет 0,6. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в начале дня мировые фондовые индикаторы демонстрировали устойчивый рост, однако затем сдали позиции, схожую динамику показали и нефтяные цены после обновления годовых максимумов. Дополнительным негативом для рублевых активов выступает заявление представителя Евросоюза по иностранным делам о возможности воспользоваться правом инициировать новые санкции против России.

После выхода данных по умеренной потребительской инфляции в США сократились опасения по поводу сворачивания ультрамягкой монетарной политики Федрезерва, что вызвало снижение доллара на мировом рынке и оказало локальную поддержку рублю. Нефть консолидируется выше $61 за баррель Brent.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в начале торгов российские индексы попытались синхронно расти, но уже днем индекс МосБиржи ушел в "минус" - попытки роста ближе к историческим максимумам вновь наталкиваются на распродажи. Если оценивать динамику внешних площадок, то в Европе и США рынки также склонны к консолидации. В России самый сильный рост продемонстрировал финансовый сектор за счет роста бумаг TCS Group, которые ожидаемо вошли в состав стандартного индекса MSCI Russia. Предполагается, что приток инвестиций в бумаги группы из пассивных фондов может составить до $200 млн. Аналогичные надежды толкали ранее вверх бумаги Ozon Holdings, но до их вероятного включения в MSCI Russia еще очень далеко. В секторе нефти и газа преобладал пессимизм, несмотря на дорогую нефть. Подешевели акции "Газпрома", которые неплохо смотрелись в последние дни. Однако погода в Европе стала налаживаться, сильные морозы ушли, что может негативно сказаться на спросе на газ.

В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет очередное совещание с главами регионов по борьбе с пандемией. Согласно информации Bild, она будет настаивать на продлении строгих карантинных мер до 14 марта.

Нефть растет уже девятую сессию подряд, что намекает на усиление перекупленности. Столь длительной полосы роста не было на рынке уже два года.

Вечером интерес представляет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках экономического клуба Нью-Йорка. В Сенате продолжатся дебаты по поводу импичмента Трампу. Российский рынок уже не находит в себе силы расти вслед за нефтью, которая способна уйти на коррекцию в любой момент, считает Кочетков.

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, рынок акций РФ, как и другие площадки, находится в ожидании новых стимулов для движения. Индексы в Азии и Европе подросли на фоне выхода корпоративной отчетности за прошлый год, но настроения испортились на биржах в США. Внимание инвесторов приковано к факту принятия нового пакета стимулирующих мер в США и динамике пандемии в мире. В нефти также наметилась коррекция, однако статистика Минэнерго США развернула котировки вверх. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3370-3430 пунктов, индекс РТС - в рамках 1390-1450 пунктов, считает эксперт.

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, ухудшение настроений на рынке некоторые наблюдатели связывают с опасениями избыточной агрессивности сценариев, предполагающих ставку на стимулирование американской экономики и ее быстрое восстановление после пандемии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил, что 22 февраля Евросоюз рассмотрит "конкретные предложения", касающиеся политики в отношении России, причем эти предложения могут "включать санкции".

В стандартные индексы MSCI были включены расписки TCS Group, увеличено количество учитываемых в индексах акций Mail.ru Group Group, а "Группа ЛСР" включена в индекс компаний малой капитализации. В среду ожидается выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла. В Германии на высшем уровне будут обсуждаться карантинные ограничения, и это может повлиять на восприятие европейских рынков инвесторами.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, некоторые опасения вновь внушает усиление антироссийской санкционной риторики, на этот раз из Европы, однако эти риски можно проигнорировать. Санкции против РФ, если они даже будут, не принесут никакого ущерба экономике и крупнейшим эмитентам.

Рост нефти хоть и замедлился, но активизации продаж пока нет. В ходе азиатских торгов котировки немного просели, но далее вновь отмечаются попытки роста, что в последние дни происходит довольно часто. Однако все-таки можно рассчитывать на коррекцию по нефти. На рынке акций РФ особого желания продолжить рост и пойти штурмовать исторические максимумы пока не видно, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций завершили торги разнонаправленной динамикой в пределах 0,1% после подъема до рекордных пиков днем ранее. По словам инвесторов, рынки взяли паузу после активного роста как акций, так и цен на сырьевые товары, пишет газета The Wall Street Journal.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), попытки роста в Европе сменились вечером снижением (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,7-1,1%), также проседает Америка (индекс S&P 500 снижается на 0,5%).

Потребительские цены в Китае в январе неожиданно снизились на 0,3% в годовом выражении (изменений не ожидалось после роста на 0,2% в декабре), цены производителей (индекс PPI) выросли на 0,3% впервые за год (ожидался рост на 0,4%).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс СPI) в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, при прогнозах роста на 1,5%, к декабрю рост на 0,3% совпал с ожиданиями.

Нефть в среду продолжила рост, подогретая статистикой о запасах сырья в США; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $61,28 за баррель (+0,3% и +0,9% во вторник), мартовская цена WTI - $58,43 за баррель (+0,1% и +0,7% накануне).

Как сообщил Американский институт нефти (API), запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 3,5 млн баррелей.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 6,64 млн баррелей, при прогнозах снижения на 0,8 млн баррелей; запасы бензина выросли на 4,26 млн баррелей (ожидался рост на 2,1 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,73 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,33 млн баррелей).

Эксперты, однако, отмечают, что технические индикаторы указывают на возможную коррекцию цен на нефть после длительного подъема. Кроме того, есть опасения, что повышение цен будет способствовать наращиванию добычи некоторыми производителями нефти, пишет Bloomberg.