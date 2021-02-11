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Минфин Белоруссии опроверг слухи о запросе у РФ кредита на $3 млрд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии не подтвердило сообщения в СМИ о запросе на российский кредит в сумме $3 млрд за счет остатка средств ранее предоставленного кредита на строительство БелАЭС.

"Мы работаем по ранее определенным договоренностям и не запрашивали досрочно получить средства (российского кредита на строительство БелАЭС - ИФ). Информацию (в СМИ - ИФ) не подтверждаем", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минфина Ирина Комар.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что на готовящейся встрече глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может обсуждаться российский кредит Минску в размере $3 млрд, заметив, что говорить о повестке дня переговоров пока рано.

"Визит продолжает готовиться, повестка дня формулируется. Пока не буду в какие-то детали вдаваться, считаем это преждевременным", - сказал Песков журналистам.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники ранее сообщила, что Лукашенко в рамках визита в Сочи, который должен пройти до конца февраля, попросит Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 млрд.

Речь идет о досрочном доступе к остатку средств, выделенных правительством РФ на строительство БелАЭС.

В 2011 году было заключено межправсоглашение о выделении Россией государственного кредита Белоруссии в размере $10 млрд на строительство станции. По данным Минфина РФ, на конец сентября 2020 года Белоруссия использовала $4,5 млрд кредитных средств. Руководство Белоруссии оценивало стоимость строительства БелАЭС в пределах $7 млрд.

Минфин Белоруссии Белоруссия Ирина Комар Дмитрий Песков Александр Лукашенко Владимир Путин БелАЭС

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