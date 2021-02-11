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Хуснуллин призвал заключать контракты на дорожное строительство с опережением

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Контракты на строительство дорожной инфраструктуры в регионах должны заключаться с опережением на два-три года, заявил на правительственной комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин.

В связи с этим он попросил губернаторов в ближайшее время "доложить о контрактации 2021 года", а также о 2022-2023 годах.

"Мы должны заключать контракты на трехлетку, чтобы иметь горизонт планирования и строить опережающими темпами", - объяснил чиновник.

Он напомнил, что на низкое кассовое исполнение по дорожному строительству в ряде регионов уже обратил внимание президент Владимир Путин и добавил, что чем позже осуществляется контрактация, тем выше риски низкого кассового исполнения.

В январе на совещании Владимира Путина с правительством Хуснуллин сообщал, что кассовое исполнение бюджета на дорожное строительство в России в 2020 году выросло с 95 до 99,1%, было освоено более 880 млрд рублей федеральных средств. Ключевой задачей власти в сфере дорожного строительства на 2021 год он назвал балансировку всех программ и проектов отрасли.

Марат Хуснуллин

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