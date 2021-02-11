Рынок акций РФ после дневной консолидации смог подрасти вслед за США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после дневной консолидации в четверг на фоне проседавшей нефти смог вечером подрасти благодаря возобновлению подъема на фондовых площадках США и отскока сырья вверх; индекс МосБиржи поднялся в район 3415 пунктов при этом в лидерах роста выступили бумаги "Роснефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3414,32 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1461,33 пункта (+0,9%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 2,1%.

Доллар просел до 73,61 рубля (-0,34 рубля), золото - до $1840 за унцию (-0,2%).

Подорожали акции "Роснефти" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,2%), АДР Ozon (+1,2%), бумаги ПАО "Полюс" (+1,2%), "Яндекса" (+1,2%), "РусГидро" (+1,1%), UC Rusal (+1%), "НЛМК" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), банка ВТБ (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "Россетей" (-0,9%), "Татнефти" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), ГДР TCS Group (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,5% "префы"), "Магнита" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, в четверг рынок акций консолидировался на фоне снижения активности торгов в расчете на reflation trade, после того как опубликованные накануне данные по инфляции в США оказались ниже ожиданий. Тем не менее, заявления главы ФРС Джерома Пауэлла относительно перспектив американской экономики внушают оптимизм - регулятор не планирует свертывать монетарные стимулы, пока не восстановятся данные по рынку труда и инфляция не превысит уровень 2%.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ проявляет осторожность на фоне приостановки ралли в нефти. До четверга марка Brent дорожала девять сессий подряд, что в последний раз случалось на рубеже 2018-2019 годов.

На сектор энергетики повлиял слабый отчет "Интер РАО" – электростанции компании снизили выработку электроэнергии в 2020 году на 18,5%. Прибыль по РСБУ упала на 8,8% (до 19,87 млрд рублей), выручка упала на 43% (до 31,3 млрд рублей). Совет директоров "Черкизово" обрадовал инвесторов рекомендованными дивидендами за 2020 год (134 рубля на бумагу с датой отсечки реестра 5 апреля). Заметно меньший оптимизм отмечался в бумагах НЛМК - совет директоров рекомендовал дивиденды за IV квартал в размере 7,25 рублей на акцию. С итогом предыдущих выплат общая сумма выплат НЛМК за 2020 год составит 21,64 рубля - более 10% доходности при текущей цене около 207 рублей за акцию (дата закрытия реестра пока не определена). Компания также опубликовала свой отчет по МСФО: чистая прибыль в IV квартале увеличилась на 79% относительно предыдущего квартала (до $558 млн).

Рынки накануне услышали от председателя ФРС, что поддерживающая политика будет долгой и терпеливой. Соответственно, страхи по поводу сворачивания стимулирующих мер при первых признаках экономического подъема являются преувеличенными.

Прогноз по ставке ЦБ РФ

В России в пятницу состоится заседание совета директоров ЦБ РФ. С одной стороны, регулятор столкнулся с инфляцией выше ключевой ставки, а, с другой - с необходимостью оказывать экономике поддержку через снижение стоимости кредита. Поэтому, скорее всего, решение будет принято в пользу сохранения текущей ставки на уровне 4,25% годовых, но могут быть сделаны заявления про вероятный инфляционный сценарий, считает аналитик.

Оценка МЭА

Международное энергетическое агентство немного улучшило оценку падения спроса в 2020 году (до -8,7 млн б/с по сравнению с -8,8 млн б/с в предыдущем прогнозе). Однако на I квартал 2021 года прогноз вновь печальный, поскольку потребление может упасть на 1 млн б/с относительно предыдущих трех месяцев. Это также повлияло на оценку восстановления спроса в текущем году. Причиной ухудшения ожиданий в I квартале являются продолжающиеся карантинные меры во многих странах, а также риски новых штаммов COVID-19.

Текущее состояние рынка нефти характеризуется снятием перекупленности после девяти сессий роста Brent. Дополнительное давление на котировки оказывают новости из Ливии, где охрана нефтяной инфраструктуры разблокировала терминалы в порту Марс-эль-Харига, что предполагает восстановление добычи до 1,3 млн б/с и увеличение экспорта.

Пакет "спасения Америки"

В США инвесторов уже не столь сильно интересуют квартальные отчеты, поскольку 80% из них превосходят ожидания. Более важным на текущий момент является прохождение пакета "спасения Америки" за $1,9 млрд. В последние два дня Белый дом, включая самого президента Джо Байдена, проводит консультации с главами крупнейших компаний. Одним из главных вопросов является повышение минимальной оплаты труда до $15 в час. Ранее некоторые экономисты указывали на возможные последствия в виде потери около 1,4 млн рабочих мест в течение нескольких лет, поскольку такой рост оплаты труда будет существенным бременем для малого и среднего бизнеса. Впрочем, если держать в уме инфляционный сценарий выхода из кризиса, то опасения будут напрасными, а повышение оплаты труда далеко не последним. Российский рынок акций пока не находит повода для широкого роста. Нефть прервала свое многодневное ралли и может провести длительное время в консолидации, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, после негативного начала дня мировые биржевые площадки возобновили повышение, однако нефть Brent опускалась к $61 за баррель.

К геополитической неопределенности добавилась негативная динамика ОФЗ. Однако пока эти факторы лишь сдерживают рост рубля на фоне высокого спроса на рисковые активы, сохраняющегося на глобальных площадках.

В отличие от начала месяца, когда нефть росла даже вопреки негативным драйверам, сейчас наблюдается равнодушие нефтяного рынка к позитиву в виде снижения доллара и восходящей динамики ключевых площадок. Вероятно, мощное ралли, стартовавшее в ноябре, привело к тому, что в текущие котировки нефти заложены завышенные ожидания быстрой реализации оптимистичного сценария, что может натолкнуться на ряд проблем. Поэтому многие участники нефтяного рынка предпочитают продавать фьючерсы на нефть, в том числе производители, что приводит к бэквордации, когда дальние контракты стоят дешевле. Это является не очень хорошим сигналом для нефти в более долгосрочной перспективе, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Роснефти" выросли перед публикацией в пятницу финансовых результатов по МСФО за 2020 год. Компания может показать падение годовой выручки на 28%, а EBITDA - на 37,5%.

На биржах США отмечается умеренно позитивный настрой, индикатор S&P 500 по-прежнему расположен вне зоны перекупленности, но в то же время формирует "медвежью" дивергенцию с RSI на дневном графике, которая предупреждает о чересчур высоких уровнях рынка.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг немного выросли и удерживаются выше средних полос Боллинджера дневных графиков (3400 и 1435 пунктов). Сильного импульса к повышению на рынке, однако, явно не наблюдается, а долларовый индикатор растет во многом за счет укрепления рубля, что указывает на возможность сдержанного повышения в ближайшие дни и риски перехода к нисходящей динамике. Краткосрочно рынок скорее не определился с направлением движения. Пятница для рынка РФ отметится заседанием ЦБ РФ, на котором ожидается сохранение ключевой процентной ставки на уровне 4,25%. Наиболее важной для рынка, вероятно, будет общая риторика регулятора в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Позитивным фактором выступает то, что ЦБ РФ, похоже, завершил цикл монетарного смягчения. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3350-3450 пунктов, считает Кожухова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что оптимизм на российском рынке заметно сократился - видимо, западные инвесторы начали выводить деньги. Об этом, прежде всего, свидетельствует возобновление падения цен ОФЗ. Естественно, что в таких условиях Банк России на заседании в пятницу не будет снижать ставку, спасая рынок госбумаг. Скорее всего, ставка останется неизменной, и следует ждать намеков на ее повышение. Слабость рублевых активов можно объяснить лишь только отсутствием веры крупного капитала в их устойчивый рост.

На дневном графике индекса МосБиржи начинает "прорисовываться" боковик с границами 3300-3450 пунктов, а также фигура "двойная вершина", реализация которой может привести к пробитию нижней границы боковика. Пока индекс МосБиржи не ушел ниже 3300 пунктов, среднесрочным инвесторам можно сохранять длинные позиции, особенно по дивидендным акциям, считает Антонов.

В США в среду рынок акций закрылся без единой динамики индексов, которые изменились на 0,03-0,2%, при этом Dow Jones (+0,2%) обновил рекордный максимум.

В центре внимания инвесторов также остаются перспективы принятия нового масштабного пакета мер поддержки американской экономики, замедление распространения COVID-19 и продолжающаяся вакцинация от заболевания.

Демократы приняли шаги, которые могут позволить им принять пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Однако размер пакета может быть уменьшен из-за сопротивления некоторых демократов.

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,5%), подросла вечером Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,1-0,8%) и "плюсует" Америка (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином и подтвердил, что Вашингтон озабочен политикой Пекина в отношении Гонконга, Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщил Белый дом.

Байден также заявил в среду, что в структуре Пентагона формируется рабочая группа, которая будет заниматься разработкой стратегии США по противостоянию вызовам со стороны КНР. "Нам нужно справляться с возрастающими вызовами, исходящими от Китая, сохранять мир и защищать наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и на глобальной арене. Сегодня меня информировали о создании при Минобороны рабочей группы по Китаю", - сказал он на выступлении в Пентагоне.

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось на 19 тыс. - до 793 тыс. человек, при прогнозах снижения до 757 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 812 тыс., а не 779 тыс., как сообщалось ранее.

Нефть

На нефтяном рынке цены отыграли почти все утреннее снижение; цена Brent к 18:50 находилась на $0,1 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $61,39 за баррель (-0,1% и +0,6% в среду), мартовская цена WTI - $58,51 за баррель (-0,3% и +0,6% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 6,64 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,8-2,7 млн баррелей; запасы бензина выросли на 4,26 млн баррелей (ожидался рост на 2,1 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,73 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,33 млн баррелей).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 700 тыс. баррелей.

В опубликованном в четверг отчете Международного энергетического агентства (МЭА, IEA) говорится, что мировые поставки нефти выросли на 590 тыс. баррелей в сутки в январе (до 93,6 млн б/с), поскольку сокращение добычи участников ОПЕК+ ослабло, а страны, не входящие в сделку, увеличили производство.

Согласно прогнозам МЭА, в феврале мировой объем производства упадет, так как Саудовская Аравия осуществит значительное добровольное сокращение. Перспективы улучшаются для стран, не входящих в альянс ОПЕК+: в 2021 году ожидается прирост добычи на 830 тыс. б/с по сравнению с потерей 1,3 млн б/с в 2020 году, пишет агентство.

Эксперты Citigroup ожидают, что к концу текущего года стоимость Brent поднимется до $70 за баррель, поскольку действующее соглашение ОПЕК+ ограничивает предложение, в то время как спрос растет быстрее, чем ожидалось.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели "префы" "Камчатскэнерго" (-6,1%), акции "М.Видео" (-2,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,5%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (-2,2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-2,1%), "Магаданэнерго" (-2%).

Выросли акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (+7,3%), ПАО "Белуга групп" (+6%), ПАО "Группа Черкизово" (+4,2%, до 2096 рублей), АДР Qiwi (+4,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+3,9%), ПАО "Русолово" (+3,4%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+3,1%), "Русснефти" (+2,6%).

Совет директоров "Группы Черкизово" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 134 рубля на акцию, сообщила компания. Общая сумма дивидендов может составить 5,89 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о дивидендах, пройдет 25 марта с возможностью дистанционного участия акционеров. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 28 февраля. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 апреля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,57 млрд рублей (из них 9,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,15 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 4,57 млрд рублей - на акции "Норникеля").