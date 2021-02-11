Аналитики повысили прогнозную цену акций Twitter

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики ряда банков и инвестиционных компаний повысили прогнозную цену акций Twitter Inc после того, как владелец сети микроблогов опубликовал сильную финансовую отчетность за четвертый квартал.

В частности, Deutsche Bank теперь оценивает справедливую стоимость бумаг компании в $76 против $65 ранее, Mizuho - в $57 против $48, J.P. Morgan - в $77 против $65, Oppenheimer - в $70 против $58, BofA Securities - в $78 против $58.

Кроме того, эксперты KeyBanc Capital подняли ожидаемую цену до $80 с предполагавшихся прежде $65, Susquehanna - до $70 с $58, Truist - до $64 с $43, Wedbush - до $56,5 с $47, Stifel Nicolaus - до $60 с $50, MKM Partners - до $73 с $60, Canaccord Genuity - до $65 с $58, сообщает MarketWatch.

Twitter в четвертом квартале увеличила чистую прибыль почти на 87% и во второй раз в своей истории получила квартальную выручку выше $1 млрд.

Котировки акций компании на закрытие рынка в среду составляли $67,77. Капитализация Twitter за последние три месяца подскочила почти на 58% и составляет сейчас около $53,9 млрд.