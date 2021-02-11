Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

Эксперты стали оптимистичнее оценивать перспективы экономики США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты стали с большим оптимизмом оценивать перспективы экономики США, хотя рынок труда продолжает вызывать опасения, свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal.

Опрошенные изданием экономисты в среднем прогнозируют рост американского ВВП примерно на 4,9% по итогам 2021 года (в расчете четвертый квартал к четвертому кварталу). В январе они ожидали повышения на 4,3%. Улучшение оценок обусловлено началом вакцинации против COVID-19 и перспективами дополнительной финансовой помощи со стороны государства.

Между тем эксперты с осторожностью относятся к ситуации на рынке труда страны. В этом месяце средний прогноз предполагает увеличение числа рабочих мест в экономике на 4,8 млн в текущем году против 5 млн, прогнозировавшихся в январе. При этом с начала пандемии коронавирусной инфекции в феврале прошлого года было потеряно 9,6 млн рабочих мест.

К концу 2021 года уровень безработицы опустится до 5,3%, ожидают экономисты. Это примерно совпадает с результатами предыдущего опроса. В январе безработица составляла 6,3%.

"Экономика уже набирает некоторый импульс в первом квартале, - полагает профессор экономики Бостонского колледжа Брайан Бетьюн. - Большой пакет стимулов на $1,9 трлн обеспечит значительную страховку от возобновления рецессии".

Отвечая на вопрос о необходимых объемах стимулирования, более половины респондентов оценили его менее чем в $1 трлн. Только один участник опроса ответил, что объем финпомощи должен превышать $2 трлн.

Экономисты в среднем прогнозируют темпы роста потребительских цен в районе 2,8% в июне (месяцем ранее они оценивали инфляцию в 2,5%). В январе они увеличились на 1,4% в годовом выражении.

Также результаты исследования указывают на ожидающееся в долгосрочной перспективе повышение нефтяных цен, пишет WSJ.

Вероятность рецессии в экономике США в следующие 12 месяцев не исключают 17,5% респондентов. Таким образом, число пессимистов уменьшилось с 21,2% в январе.

Значительная часть опрошенных (62,5%) полагают, что реальные темпы повышения ВВП скорее превысят их прогнозы, чем окажутся ниже. Однако 30,4% экономистов считают высокими риски того, что экономический рост будет хуже их ожиданий (в январе таких было 25%).

Экспертов продолжают беспокоить связанные с коронавирусной инфекцией вопросы, в том числе как долго сохраняется иммунитет, а также появление новых штаммов.

В опросе, проведенном WSJ в период с 5 по 9 февраля, приняли участие 62 экономиста, однако не все они отвечали на каждый вопрос.

США

Новости

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

Амстердам сместил Лондон с позиции ведущего в Европе центра торговли акциями

МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть на год до 5,4 млн б/с

МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть на год до 5,4 млн б/с

FT узнала о попытке Microsoft купить Pinterest

Кредиторов в РФ хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум

Кредиторов в РФ хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');