Эксперты стали оптимистичнее оценивать перспективы экономики США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты стали с большим оптимизмом оценивать перспективы экономики США, хотя рынок труда продолжает вызывать опасения, свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal.

Опрошенные изданием экономисты в среднем прогнозируют рост американского ВВП примерно на 4,9% по итогам 2021 года (в расчете четвертый квартал к четвертому кварталу). В январе они ожидали повышения на 4,3%. Улучшение оценок обусловлено началом вакцинации против COVID-19 и перспективами дополнительной финансовой помощи со стороны государства.

Между тем эксперты с осторожностью относятся к ситуации на рынке труда страны. В этом месяце средний прогноз предполагает увеличение числа рабочих мест в экономике на 4,8 млн в текущем году против 5 млн, прогнозировавшихся в январе. При этом с начала пандемии коронавирусной инфекции в феврале прошлого года было потеряно 9,6 млн рабочих мест.

К концу 2021 года уровень безработицы опустится до 5,3%, ожидают экономисты. Это примерно совпадает с результатами предыдущего опроса. В январе безработица составляла 6,3%.

"Экономика уже набирает некоторый импульс в первом квартале, - полагает профессор экономики Бостонского колледжа Брайан Бетьюн. - Большой пакет стимулов на $1,9 трлн обеспечит значительную страховку от возобновления рецессии".

Отвечая на вопрос о необходимых объемах стимулирования, более половины респондентов оценили его менее чем в $1 трлн. Только один участник опроса ответил, что объем финпомощи должен превышать $2 трлн.

Экономисты в среднем прогнозируют темпы роста потребительских цен в районе 2,8% в июне (месяцем ранее они оценивали инфляцию в 2,5%). В январе они увеличились на 1,4% в годовом выражении.

Также результаты исследования указывают на ожидающееся в долгосрочной перспективе повышение нефтяных цен, пишет WSJ.

Вероятность рецессии в экономике США в следующие 12 месяцев не исключают 17,5% респондентов. Таким образом, число пессимистов уменьшилось с 21,2% в январе.

Значительная часть опрошенных (62,5%) полагают, что реальные темпы повышения ВВП скорее превысят их прогнозы, чем окажутся ниже. Однако 30,4% экономистов считают высокими риски того, что экономический рост будет хуже их ожиданий (в январе таких было 25%).

Экспертов продолжают беспокоить связанные с коронавирусной инфекцией вопросы, в том числе как долго сохраняется иммунитет, а также появление новых штаммов.

В опросе, проведенном WSJ в период с 5 по 9 февраля, приняли участие 62 экономиста, однако не все они отвечали на каждый вопрос.