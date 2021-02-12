Эксперты ожидают рост госдолга США до рекордных 107% ВВП к 2031 г.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета США будет расти в ближайшее десятилетие, но не так значительно, как ожидалось ранее, свидетельствуют прогнозы Бюджетного управления Конгресса (CBO).

Это обусловлено улучшением экономических прогнозов, что, как предполагается, приведет к более значительным доходам бюджета.

Госдолг к 2031 году, по прогнозам, достигнет рекордных 107% ВВП по сравнению со 100% по итогам прошлого финансового года, завершившегося 30 сентября.

CBO прогнозирует, что совокупный дефицит бюджета по итогам ближайших десяти лет составит $12,6 трлн, что на 3% ниже суммы, озвученной в сентябре. Пересмотр связан с более значительной экономической активностью, более высокой инфляцией и процентными ставками, чем ожидалось прежде. Это должно способствовать опережающему росту налоговых поступлений над расходами, сообщает The Wall Street Journal.

В 2021 фингоду дефицит ожидается на уровне $2,26 трлн, что почти на $900 млрд ниже показателя за прошлый год, но на 25% больше сентябрьского прогноза. Улучшение ситуации в экономике в этом году будет нивелировано расходами в рамках программы масштабной финансовой помощи государства бизнесу и домохозяйствам, которая была одобрена в декабре.

Отрицательное сальдо госбюджета в этом фингоду составит 10,3% ВВП по сравнению с 14,9% по итогам 2020 фингода. Это рекордные показатели в долларовом выражении со времен Второй мировой войны.

В ближайшее десятилетие дефицит будет составлять в среднем $1,2 трлн в год. При этом в 2024 фингоду он сократится до $905 млрд, а затем снова начнет расти и поднимется почти до $2 трлн в 2031 фингоду, прогнозирует CBO.

Отрицательное сальдо в прошлом фингоду выросло в 3,2 раза и достигло рекордных $3,132 трлн. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году дефицит равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах. Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

Между тем CBO ожидает более низких расходов на обслуживание долга: средний показатель в ближайшие пять лет будет составлять 1,2% ВВП. Это значительно ниже долгосрочного тренда. В 2029 году чистый процентные платежи достигнут 2% ВВП.

Американская экономика вырастет в четвертом квартале этого года на 3,7% относительно аналогичного периода 2020 года, прогнозирует CBO.

По итогам 2021 года ожидается повышение ВВП на 4,6%, что станет максимальным подъемом с 1999 года. В 2022 году темпы роста замедлятся до 2,4%. В следующие пять лет среднегодовые темпы повышения ВВП оцениваются в 2,6%.

Бюджетное управление ожидает, что занятость в стране вернется к уровню до начала пандемии COVID-19 в 2024 году, а безработица будет постепенно снижаться до конца 2026 года.