Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 778 443+437 761

Эксперты ожидают рост госдолга США до рекордных 107% ВВП к 2031 г.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета США будет расти в ближайшее десятилетие, но не так значительно, как ожидалось ранее, свидетельствуют прогнозы Бюджетного управления Конгресса (CBO).

Это обусловлено улучшением экономических прогнозов, что, как предполагается, приведет к более значительным доходам бюджета.

Госдолг к 2031 году, по прогнозам, достигнет рекордных 107% ВВП по сравнению со 100% по итогам прошлого финансового года, завершившегося 30 сентября.

CBO прогнозирует, что совокупный дефицит бюджета по итогам ближайших десяти лет составит $12,6 трлн, что на 3% ниже суммы, озвученной в сентябре. Пересмотр связан с более значительной экономической активностью, более высокой инфляцией и процентными ставками, чем ожидалось прежде. Это должно способствовать опережающему росту налоговых поступлений над расходами, сообщает The Wall Street Journal.

В 2021 фингоду дефицит ожидается на уровне $2,26 трлн, что почти на $900 млрд ниже показателя за прошлый год, но на 25% больше сентябрьского прогноза. Улучшение ситуации в экономике в этом году будет нивелировано расходами в рамках программы масштабной финансовой помощи государства бизнесу и домохозяйствам, которая была одобрена в декабре.

Отрицательное сальдо госбюджета в этом фингоду составит 10,3% ВВП по сравнению с 14,9% по итогам 2020 фингода. Это рекордные показатели в долларовом выражении со времен Второй мировой войны.

В ближайшее десятилетие дефицит будет составлять в среднем $1,2 трлн в год. При этом в 2024 фингоду он сократится до $905 млрд, а затем снова начнет расти и поднимется почти до $2 трлн в 2031 фингоду, прогнозирует CBO.

Отрицательное сальдо в прошлом фингоду выросло в 3,2 раза и достигло рекордных $3,132 трлн. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году дефицит равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах. Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

Между тем CBO ожидает более низких расходов на обслуживание долга: средний показатель в ближайшие пять лет будет составлять 1,2% ВВП. Это значительно ниже долгосрочного тренда. В 2029 году чистый процентные платежи достигнут 2% ВВП.

Американская экономика вырастет в четвертом квартале этого года на 3,7% относительно аналогичного периода 2020 года, прогнозирует CBO.

По итогам 2021 года ожидается повышение ВВП на 4,6%, что станет максимальным подъемом с 1999 года. В 2022 году темпы роста замедлятся до 2,4%. В следующие пять лет среднегодовые темпы повышения ВВП оцениваются в 2,6%.

Бюджетное управление ожидает, что занятость в стране вернется к уровню до начала пандемии COVID-19 в 2024 году, а безработица будет постепенно снижаться до конца 2026 года.

Бюджетное управление Конгресса США

Новости

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Что случилось этой ночью: пятница, 12 февраля

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

Амстердам сместил Лондон с позиции ведущего в Европе центра торговли акциями

МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть на год до 5,4 млн б/с

МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть на год до 5,4 млн б/с

FT узнала о попытке Microsoft купить Pinterest

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');