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Набиуллина заявила, что потенциал смягчения ДКП исчерпан

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) закончился, хотя она еще будет оставаться мягкой в течение 2021 года, сроки возвращения к нейтральной политике будут определяться по мере развития ситуации и с учетом необходимости поддержания инфляции вблизи цели, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, мы считаем, потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан. Ее дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. При этом в среднем в течение 2021 года ДКП останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.

В базовом сценарии возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет происходить постепенно, отметила Набиуллина. "Мы будем определять сроки и темпы этого возвращения, исходя из нашей задачи поддержания инфляции на цели", - сказала она.

"Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии, безусловно, мы будем смотреть за развитием ситуации - в основных направлениях ДКП рассматривали четыре сценария. С учетом неопределенности мы будем уточнять, но сейчас в базовом сценарии цикл смягчения закончился, и мы будем обсуждать сроки перехода к нейтральной политике, темпы перехода по мере того, как будет развиваться ситуация. (...) Поэтому сейчас о конкретных сроках пока говорить рано", - пояснила глава ЦБ

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ

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