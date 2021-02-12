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Экспорт шотландского виски в 2020 году достиг минимума за 10 лет

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт шотландского виски сократился на 23%, до 3,8 млрд фунтов стерлингов в 2020 году, минимального показателя за 10 лет, в связи с пандемией коронавируса и пошлинами США.

По данным Ассоциации шотландского виски (Scotch Whisky Association), стоимость экспорта в США, на крупнейший международный рынок для сектора, упала на 32%, до 729 млн фунтов по итогам минувшего года. Вашингтон ввел пошлины на уровне 25% на импорт односолодового шотландского виски в октябре 2019 года.

"США на протяжении десятилетий оставались нашим сильнейшим и самым ценным рынком, однако теперь шотландский виски значительно утрачивает на нем положение", - говорится в сообщении ассоциации.

Поставки во Францию, на второй крупнейший экспортный рынок, сократились на 13%, до 375 млн фунтов. Между тем ущерб на некоторых европейских рынках оказался серьезнее. Так, экспорт в Германию упал на 25%, до 139 млн фунтов.

Компания Chivas Brothers, входящая в группу Pernod Ricard и занимающаяся производством виски, сообщила об улучшении показателя международных продаж во втором полугодии 2020 года. Мировые продажи сократились на 10% в годовом выражении за этот период, в то время как падение в первом полугодии составило 27%.

"Подобные результаты усиливают нашу уверенность в устойчивости шотландского виски", - сказал председатель совета директоров и главный исполнительный директор Chivas Жан-Кристоф Кутюр.

Пандемия коронавируса ударила и по другим премиальным статьям шотландского экспорта. Так, международные продажи свежего фермерского лосося упали на 27%, до 451 млн фунтов в 2020 году, согласно данным Шотландской организации производителей лосося.

Шотландия Великобритания

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