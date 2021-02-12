РЖД обсудили переход на долгосрочные обязывающие контракты на перевозку угля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" может перейти на долгосрочные обязывающие контракты на перевозку угля. Это одна из мер по обеспечению его вывоза, которая обсуждалась на заседании правительственной комиссии по транспорту во главе с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым.

"Поручено провести проработку с грузоотправителями и обеспечить подтверждение грузовой базы на период до 2025 года, проработать вопрос о возможности заключения ОАО "РЖД" многосторонних трех-четырехлетних обязывающих договоров по обеспечению вывоза грузов и предъявлению грузовой базы, в том числе с грузоотправителями и морскими портами", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Вопрос обеспечения вывоза угольной продукции был одним из ключевых в повестке, сказано в пресс-релизе. Минтрансу, Минэнерго, Минэкономразвития совместно с правительством Кемеровской области и РЖД поручено подготовить предложения, "обеспечивающие выполнение поручений президента России в части вывоза угля".

Кроме того, на заседании в целом одобрена система мониторинга реализации проектов по развитию провозных способностей Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, говорится в сообщении.

Уголь – ключевой груз для РЖД, в 2018 г. его погрузка составила 375 млн тонн, в 2019 г. - 372 млн тонн, в 2020 г. просела до 353,3 млн тонн (свыше 28% в общем объеме отправок по сети РЖД). Сейчас порядка 200 млн тонн идет на экспорт, при этом для увеличения поставок в азиатском направлении, которое президент Владимир Путин называл наиболее перспективным, требуются существенные инвестиции в логистическую инфраструктуру.

Параметры действующих ныне контрактов с угольщиками на перевозку их продукции РЖД не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну.