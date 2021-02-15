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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,5-2%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне ралли нефти (Brent поднялась в район $63,5 за баррель) на ожиданиях восстановления спроса и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры в ожидании принятия новых экономических стимулов в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,5-2%, при этом лидируют бумаги нефтяных компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3479,05 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1490,49 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар просел до 73,32 рубля (-0,4 рубля), золото стоит $1817,9 за тройскую унцию (-0,3%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), "Татнефти" (+2,3% и +2,6% "префы"), "Роснефти" (+1,9%), АФК "Система" (+1,9%), Сбербанка (+1,8% и +1,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,8%), UC Rusal (+1,7%), "Газпрома" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +0,7% "префы"), банка ВТБ (+1,6%), "ММК" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,4%), "Норникеля" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "НЛМК" (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "МТС" (+1%), "Магнита" (+1%), "РусГидро" (+0,9%), Polymetal (+0,8%), "Россетей" (+0,7%), АДР Ozon (+0,7%), бумаги "Московской Биржи" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%).

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью каналу "Россия 1", что проект строительства газопровода "Северный поток 2" будет реализован, несмотря на попытки США затянуть его реализацию.

Внешний фон утром в понедельник позитивный - аналитики

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник позитивный: дорожают промышленные металлы и нефть, работающие азиатские рынки стремятся вверх на ожиданиях, связанных с экономическими стимулами. Министр финансов США Джанет Йеллен призвала коллег из G7 больше тратить на стимулы. Утром ожидается рост российских индексов акций и укрепление рубля, который может игнорировать собственные внешнеполитические риски благодаря дорогой нефти.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, внешние рынки растут на оптимизме по поводу восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса. Рекорды индексов в США не раз обновлялись на протяжении прошедшей недели, которая ознаменовалась умеренно оптимистичными новостями о рынке труда и росте ВВП Штатов, а также подготовкой в Конгрессе к очередному стимулированию экономики. Текущая неделя будет короткой для американского рынка и начнется во вторник, в среду в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, на неделе возможно усиление коррекционных настроений на рынках. В отсутствие новых поводов для роста инвесторы могут перейти к полноценной фиксации прибыли по "длинным" позициям на перегретых рынках, что приведет к их отступлению от локальных и глобальных максимумов. При этом в начале недели ожидается снижение активности игроков на фоне празднования в США Дня президентов (15 февраля), а также продолжающихся каникул в Китае и скудного блока важной макроэкономической статистики в первые дни недели.

Инвесторы продолжат следить за ситуацией с принятием нового пакета помощи американской экономике в размере $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом. Однако поддержка со стороны данного фактора снижается - рынки отыграли принятие данного плана в полном объеме, а основным вопросом остается только срок, в рамках которого будет окончательно проведено данное решение.

Дальнейшая интенсификация процесса вакцинации от COVID-19 и снижение темпов роста числа заболевших в мире могут частично поддержать рынки, однако этого может оказаться недостаточно для их стабилизации и тем более роста.

В понедельник индекс МосБиржи может подняться в район 3450 пунктов. По ходу торгов ожидается снижения активности игроков и волатильности на рынке, поводом выступит отсутствие важной макроэкономической статистики и выходной на биржах за океаном. В результате рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней, которая может быть продолжена и утром вторника. Ближе к финалу недели можно ожидать активизации коррекционных настроений и ухода индекса МосБиржи в район 3300 пунктов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, считает Зварич.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,1-0,5%, обновив максимумы на фоне надежд инвесторов на принятие новых мер поддержки американской экономики и новостей об ускорении темпов вакцинации от коронавируса. Индикаторы продемонстрировали рост по итогам второй недели подряд.

С начала года стимулом для ралли являются надежды на принятие администрацией Байдена новых стимулирующих мер и ускорение темпов вакцинации от коронавируса. Федеральная резервная система (ФРС) пообещала сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не станет устойчивее.

Ситуация с вакцинацией от коронавируса в США

Байден сказал, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc., так и от Pfizer/BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля. По его словам, США, население которых составляет около 330 млн человек, в данный момент находятся на пути к получению 300 млн доз к концу июля.

Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 76,2 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 80,8 пункта, сообщает Trading Economics.

В понедельник в Азии на работающих биржах также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9% и превысил 30 тыс. пунктов впервые за 30 лет, выросли индексы в Южной Корее и Австралии; биржи Гонконга и материкового Китая не работают в связи празднованием Нового года по лунному календарю), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления мировой экономики.

Биржи материкового Китая возобновят работу в четверг, 18 февраля, торги акциями в Гонконге вновь начнутся во вторник.

ВВП Японии в октябре-декабре увеличился по итогам второго квартала подряд, отражая восстановление как внутреннего спроса, так и экспорта. Экономика выросла на 3% в поквартальном выражении после подъема на 5,3% в третьем квартале. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3%.

По итогам всего 2020 года японский ВВП снизился на 4,8%. Это стало первым падением показателя с 2009 года, когда в разгар глобального финансового кризиса он сократился на 5,7%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены раллируют на фоне улучшения прогнозов спроса в связи с надеждами на спад пандемии и новые стимулы в США; цена Brent находится почти на $1,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $63,5 за баррель (+1,7% и +2,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $60,75 за баррель (+2,2% и +2,1% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,2%, WTI - на 4,6%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

В процессе принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн наблюдается значительный прогресс, что дает участникам рынка надежду на гладкое и быстрое восстановление экономики США.

Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже двенадцать недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.

МосБиржа РТС США Brent WTI Джо Байден

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