Евро опустился ниже 89 рублей впервые с 21 января

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и внешнему позитиву.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 73,15-73,38 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,31 руб. (-40,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,97 руб. (-35,25 копейки). При этом евро торгуется ниже 89 руб. впервые с 21 января. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 38,28 копейки к уровню закрытия пятницы, до 80,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 62,78 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 63,27 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги гэпом вверх к доллару и евро благодаря продолжающей активно дорожать нефти и позитивным сигналам с внешних рынков. Спрос на рисковые активы поддерживается надеждами на принятие администрацией президента США Джо Байдена новых стимулирующих мер и благодаря ускорению темпов вакцинации от коронавируса, в первую очередь, в США. Байден сказал, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc., так и от Pfizer Inc. - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

В процессе принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн наблюдается прогресс, и кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США пообещала сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не станет устойчивее.

Цены на нефть эталонных марок заметно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне улучшения прогнозов спроса в связи с надеждами на спад пандемии и ожиданиями принятия новых экономических стимулов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени выросла на 1,73% - до $63,51. По итогам торгов 12 февраля эти контракты подорожали на 2,1% - до $62,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,13% - до $60,77 за баррель. В пятницу фьючерсы выросли в цене на 2,1% - до максимальных с 9 января 2020 года $59,47 за баррель.

Фундаментальные факторы со стороны предложения поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на семь единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже 12 недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.