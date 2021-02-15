"Сибнефтегаз" планирует за два года выйти на добычу более 13 млрд кубометров газа в год

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Крупный газодобывающий актив "Роснефти" "Сибнефтегаз" планирует в 2022 году выйти на добычу более 13 млрд кубометров газа в год, говорится в презентации нефтяной компании.

Сейчас идут пусконаладочные работы для запуска объекта дожимной компрессорной станции (I этап) Берегового НГКМ.

"Достигнута высокая строительная готовность по объекту установки комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК) Берегового НГКМ. На 2021 год запланировано продолжение эксплуатационного бурения, работы по строительству объектов подготовки и транспорта газа и газового конденсата", - сообщает компания.

Запасы "Сибнефтегаза" по категории 3Р (PRMS) составляют 498 млрд кубометров газа. Добыча за 2020 год составила 9,8 млрд кубометров.

В начале 2019 года "Роснефть" немного повысила оценку запасов "Сибнефтегаза" по категории 3Р (PRMS) с 514 млрд кубометров до 543 млрд кубометров. Тогда компания рассчитывала увеличить добычу газа на "Сибнефтегазе" с 12 млрд кубометров газа в 2018 году до более 16 млрд кубометров в 2022 году.

Ключевое месторождение "Сибнефтегаза" - Береговое - уже является зрелым. "Роснефть" планирует наращивать добычу на нижних горизонтах Берегового месторождения, а также построить дожимную компрессорную станцию, "которая позволит обеспечить подачу газа в магистральные газопроводы без привлечения внешних подрядчиков для оказания услуг по компримированию".