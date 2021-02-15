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Эксперт оценил долю РФ в мировой космической экономике в 1,5%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россия занимает не более 1,5% в мировой космической экономике, сообщил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Сергей Басков.

"Состояние мировой космической экономики в год – это объем порядка 318,6 млрд евро. И, к большому сожалению, в этой космической экономике Российская Федерация занимает не более 1,5%", - сказал Басков в понедельник на "круглом столе" в Совете Федерации "О перспективах развития коммерческих космических программ".

В марте 2017 года "Роскосмос" прогнозировал, что доля выручки на мировом доступном рынке к 2020 году может вырасти с 4,8 процента до 5,5%, к 2025 году – до 8,3%, к 2030 году – до 9,5%. Об этом говорилось в материалах к заседанию экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ.

Роскосмос Российская академия космонавтики Циолковского Сергей Басков

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