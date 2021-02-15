Производство бензина в январе снизилось на 6,6%, дизтоплива – на 3,4%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Производство бензина в России в январе 2021 года составило 3,2 млн тонн, что на 6,6% ниже января 2020 года и на 2,9% ниже декабря 2020 года, сообщил Росстат.

Производство дизельного топлива в январе 2021 года составило 6,8 млн тонн, что на 3,4% меньше января 2020 года, оставшись на уровне декабря 2020 года.

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин пояснил журналистам, что в январе 2021 года топливный рынок РФ продолжал находиться под влиянием сохраняющихся ограничений пандемии коронавируса, изменивших ценовую конъюнктуру на мировых энергетических рынках, а также снизивших потребление топлива в России.

"Вследствие этого в январе 2021 года зафиксировано снижение производства бензина и дизтоплива относительно января 2020 года. При этом, за счет сокращения экспорта бензина поставки на внутренний рынок в январе 2021 года сократились всего на 3,2% относительно января 2020 года, а поставки дизельного топлива, напротив, выросли на 7,5% за счет постепенно восстанавливающейся экономической активности в регионах страны", - отметил он.

Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны. Уже в феврале загрузка НПЗ постепенно растет для эффективного ответа на вызовы рынка.

Как сообщалось, по итогам 2020 года производство бензина в России составило 38,4 млн тонн, что на 3,8% ниже 2019 года; производство дизельного топлива в 2020 года составило 77,9 млн тонн, снизившись на 0,6%.