Минсельхоз не заметил роста цен на мясо в РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не получал обращения переработчиков мяса в связи с ростом цен на сырье, сообщает ведомство; в министерстве также отмечают, что цены на свинину и курятину в России практически не изменились по сравнению с прошлыми годами.

Во вторник "Коммерсантъ" написал, что мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10-15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Они аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы.

В частности, обращения получили в "Ленте". Там пояснили, что поставщики ссылаются на рост стоимости сырья и просят повысить цены в пределах 10%. Эту информацию подтвердил собеседник "Коммерсанта" в другой крупной сети.

По словам крупного переработчика мяса, на которого ссылается издание, если в феврале 2020 года 1 кг тушки бройлера первой категории стоил 87-92 рубля, то сегодня - 134-138 рублей, свинина на кости стоила 119 рублей за 1 кг, сейчас - 134-138 рублей.

В свою очередь, Минсельхоз сообщает, что на 10 февраля цены сельхозпроизводителей на свинину составляют 151,8 рубля за 1 кг, что сопоставимо с уровнями аналогичной даты 2019 и 2018 годов (147,8 рубля и 149,6 рубля за 1 кг соответственно). "При этом в начале 2020 года отмечалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка и их последующее постепенное восстановление до текущих значений, - говорится в сообщении. - Аналогичная ситуация складывается на рынке мяса птицы. Стоимость куриного мяса в убойном весе в настоящий момент составляет 113,8 рубля за 1 кг против 114,9 рубля за 1 кг в феврале 2019 года".

Как подчеркивает ведомство, мясная отрасль в последние годы интенсивно развивается, ежегодно наращивая объемы производства. "Насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо", - отмечают в министерстве.

Кроме того, таможенно-тарифные меры регулирования в отношении зерна и масличных приведут к сокращению затрат животноводческих предприятий на кормовую базу, что снизит себестоимость производства и позволит сохранить уровень цен на конечную продукцию этих компаний, добавили в Минсельхозе.

Как считают в Национальном союзе свиноводов, объективных причин для повышения цен на свою продукцию у переработчиков нет.

"В рознице свинина не дорожает последние пять лет, а если брать промо-акции, то и дешевеет, - заявил директор союза Юрий Ковалев. - При этом в опте, действительно, наблюдается дисбаланс. Это связано, прежде всего, с тем, что в декабре из-за вспышек африканской чумы свиней пришлось уничтожить до 500 тыс. свиней. Но это привело лишь к тому, что в этом году в первом квартале не наблюдается падение цены. Например, стоимость полутуши в опте сейчас ниже, чем летом прошлого и позапрошлого года, и находится на уровне ноября-декабря 2020 года".

По его прогнозу, в этом году производство свинины увеличится на 5%.