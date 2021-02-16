Рубль вечером ускорил снижение к доллару и евро

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили темпы роста на Московской бирже во вторник вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне опасений инвесторов относительно нисходящей коррекции на рынке нефти.

Курс доллара США составил 73,69 руб. в 19:00, что на 36 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,17 руб., подорожав на 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 28,35 копейки - до 80,65 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне опасений инвесторов относительно нисходящей коррекции на рынке нефти, цены на которую ранее достигали максимумов с января 2020 года на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США.

При этом на внешних рынках преобладают умеренно позитивные настроения. В понедельник биржи США не работали, так как в стране отмечался День президентов, и во вторник американская сессия началась с обновления рекордных максимумов по итогам предыдущих торгов.

Инвесторы ожидают принятия новых мер поддержки экономики США. Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса должен объединить все компоненты плана объемом $1,9 трлн, предложенного президентом страны Джо Байденом, в один законопроект, голосование по которому пройдет в нижней палате Конгресса до конца этого месяца, сообщает MarketWatch.

Пакет, поддерживаемый спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, включает прямые выплаты в размере $1400 на человека, увеличение налоговых льгот семьям с детьми, финансирование местных властей, а также продление выплаты надбавок к пособиям по безработице до 29 августа и их увеличение до $400 в неделю на человека.

Инвесторы также продолжают испытывать оптимизм по поводу распределения по всему миру вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, которое позволит странам обеспечить восстановление и развитие экономики.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в минувшие выходные заявил, что в стране уже было использовано 15 млн доз вакцины от COVID-19. Таким образом, Великобритания по темпам вакцинации обгоняет другие крупные страны.

Президент США Джозеф Байден ранее также сообщил, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc., так и от Pfizer Inc. - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

Прирост новых случаев заражения коронавирусом в США сокращается. На минувшей неделе в стране ежедневно фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

Как заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ одобрила для экстренного использования две версии вакцины Оксфордского университета и англо-шведской компании AstraZeneca.

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник: WTI продолжает дорожать на фоне снижения добычи в США из-за погодных условий, в то время как стоимость Brent уменьшается.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени опустилась на 0,25% - до $63,14 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась до $59,88 за баррель, что на 0,76% выше уровня на закрытие торгов 12 февраля. В понедельник основных торгов на NYMEX не проводилось из-за выходного в США.

Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.

Помимо домохозяйств, морозы наносят вред энергетическому комплексу, отмечает агентство. Добыча в США упала более чем на 1 млн баррелей в сутки, в результате чего стоимость нефти WTI впервые более чем за год превысила $60 за баррель.

Президент США Джо Байден по просьбе губернатора Грега Эбботта объявил чрезвычайное положение в Техасе, пишет MarketWatch. В результате шторма в штате погибло по меньшей мере два человека.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник российский рубль снижается по отношению к доллару США, хотя пока доллар и не смог подняться выше 74 рублей. По словам аналитика, в целом ослабление рубля происходит на фоне относительно слабой динамики других валют развивающихся стран по отношению к американскому доллару.

"Рост нефтяных цен, которые с начала февраля укрепились более чем на 14%, выступает в качестве одного из основных факторов усиления российской валюты. Кроме того, в качестве поддержки для рубля может выступать принятое в прошлую пятницу решение ЦБ о сохранении ставки, а также изменение риторики регулятора относительно возможностей по дальнейшему смягчению монетарной политики. С другой стороны, неопределенность относительно возможных санкций, наоборот, продолжает ограничивать укрепление рубля. По мере снятия этой неопределенности, что может произойти в течение нескольких недель, повышательный потенциал российской валюты способен усилиться, в особенности если нефтяные котировки удержатся на достигнутых уровнях", - отмечает Беспалов.

"Из предстоящих событий этой недели можно выделить публикацию протоколов январского заседания FOMC в среду и публикацию протокола заседания ЕЦБ в четверг. Помимо этого, в среду Минфин планирует разместить два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном и погашением в 2028 и 2035 годах", - также подчеркивает аналитик.

"Доллар во второй половине дня вышел-таки в полюс. Попытки пары "доллар-рубль" "проколоть" вниз 73 руб. очень нервируют рынок, хотя остаются весьма вероятными. В то же время, неоднократно говорилось о том, что избыточный оптимизм в отношении рубля может дорого обойтись экономике, и сейчас рынок сам себя стабилизирует. Против "россиянина" в моменте играет и переток денег на долговом рынке. В результате доллар вернулся к 73,7 руб. и способен встать в диапазоне 73,5-74 руб. Посмотрим, как будет вести себя доллар в ближайшие сутки, это будет информативно. Евро восстановился к 89,2 руб. и близок к закреплению в своем нормальном торговом коридоре 89-91 руб.", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 февраля на 1,97 копейки, до 73,2895 руб., и уменьшил курс евро на 3,13 копейки, до 88,9441 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 74,75 копейки по отношению к пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проводились из-за Дня президентов в США) и составил 73,3857 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 16,35 копейки и составил 73,468 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 611,078 млн, из которых $663,136 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 947,942 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 9,48 копейки, до 89,0479 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 23,68 копейки и составил 89,1669 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR348,998 млн, из которых EUR118,004 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR230,994 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 16 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 390 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 779,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 февраля, банки разместили 1 трлн 921,3 млрд рублей (при лимите 3,39 трлн рублей и спросе 1 трлн 921,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых.

ЦБ РФ 16 февраля также провел доразмещение 42-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 38 млрд 695,4 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, повысилась на 1 б.п. - до 4,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,65%, 4,83% и 4,93% годовых.