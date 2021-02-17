В Норникеле рассказали о переговорах по новому формату СП с "Русской платиной"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" ведет переговоры с "Русской платиной" Мусы Бажаева о новом формате СП "Арктик Палладий", заявил в ходе телефонной конференции во вторник старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами "Норникеля" Сергей Дубовицкий.

У руководства "Норникеля" есть мандат на переговоры с другой стороной ("Русской платиной"), но предыдущее предложение о конфигурации СП уже неактуально, сказал он.

Дополнительные переговоры с "Русской платиной" продолжаются, сообщил Дубовицкий, уточнив, что компания не может комментировать детали в связи с коммерческой тайной.

"Норникель" и "Русская платина" в прошлом году сообщили о выходе из договоренностей по СП "Арктик Палладий", в котором стороны хотели объединить таймырские активы с преимущественным содержанием платиноидов в руде. СП подразумевалось с паритетным участием. Разрыв связан с позицией "Русала", который счел вклад "Норникеля" в СП несоразмерным.