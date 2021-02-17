Минэнерго и ФАС предложили оценить экономику РЖД от перевозок угля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ предлагает оценить финансовый результат для ОАО "Российские железные дороги" от перевозок угля с привязкой использования провозной способности в расчете на поезд, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

Вопрос, по данным газеты, обсуждается на правительственном уровне. Инициативу поддержала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, которая, в отличие от железнодорожной монополии, не считает перевозки твердого топлива убыточными, добавляет издание.

Регулятор, как следует из его предложений, хотел бы оценки финансового результата от использования пропускной способности для вывоза угля из Кузбасса на экспорт в 2019-2020 гг. в расчете на поезд с учетом контейнерного, пассажирского движения и транзита с дальнейшим отнесением расходов и доходов на тонну груза.

Также ФАС считает нужным оценить предельные параметры роста тарифной нагрузки на предприятия Кузбасса во избежание негативных последствий от таких решений.