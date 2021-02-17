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Рост цен на картофель в РФ связали со снижением его производства

Другая причина - сезонное подорожание овощей, объяснил Минсельхоз

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз назвал причины роста цен на картофель в РФ.

Как сообщает ведомство, в прошлом году урожай картофеля составил 19,577 млн тонн против 22,073 млн тонн в 2019 году. "Сокращение объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличение в урожае доли мелкого картофеля оказали влияние на ценовую динамику в прошлом году", - говорится в сообщении. Таким образом, повышение конкуренции в ритейле за крупный картофель "во многом стимулировало рост цен" на него.

В настоящее время также продолжается традиционный сезонный тренд на умеренное подорожание овощей, что обусловлено увеличением доли импортной продукции. В частности, на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который существенно дороже отечественного. Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая.

Кроме того, снизить цены поможет выстраивание прямых поставок картофеля в торговые сети и исключение лишних звеньев в торговой цепочке. Для этого Минсельхоз направил перечень региональных производителей в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Минпромторг России.

Ведомство подчеркивает, что собранный в прошлом году урожай с учетом импортных поставок позволит полностью удовлетворить внутренние потребности страны в картофеле.

Минсельхоз

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