В ВТБ ожидают роста цен на новостройки в 2021 г. в пределах инфляции

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рост цен на первичное жилье в России замедлится и в целом не превысит уровень инфляции в 4%, говорится в исследовании экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ).

"В 2021 году рост цен на недвижимость в России замедлится и в целом не превысит уровень инфляции в 4%. Этому будет способствовать стабилизация уровня ставок по ипотеке, сокращение инвестиционного спроса на недвижимость и повышение объемов ввода нового жилья", - говорится в исследовании.

Как отмечается, в 2020 году объем ввода жилья в эксплуатацию снизился относительно 2019 года на 1,8%, составив 80,6 млн кв.м. Одним из факторов снижения эксперты называют дефицит рабочей силы на стройплощадках, вызванный ограничениями из-за пандемии коронавируса.

"Тем не менее, даже в таких форс-мажорных условиях рынок показал сравнимые с 2019 годом результаты. При настоящей позитивной динамике, которая будет поддерживаться дальнейшей вакцинацией населения, ситуация будет постепенно выправляться", - считает гендиректор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

Он отметил, что с увеличением количества предложений на рынке динамика роста цен должна приобрести менее выраженный характер, так как покупателям будет доступно множество объектов "на любой кошелек".

"Кроме того, в 2021 году мы ожидаем перераспределение части спроса с первичного на вторичный рынок, который в 2020 году значительно отставал по росту цен. Во многих регионах "вторичка" стала заметно более выгодна с точки зрения цены за квадратный метр, чем первичная недвижимость. Не исключено, что ряд покупателей в 2021 году переключится именно на такие объекты, что дополнительно снизит "давление" спроса на первичном рынке", - подчеркнул Дусалеев.

По его словам, вторым фактором стабилизации цен на рынке новостроек станет сокращение инвестиционного спроса на квартиры. Дусалеев отмечает, что с 2021 года налог на недвижимость будет рассчитываться не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости. Также тарифы на ЖКХ вырастут примерно на 4%.

По его словам, прирост налога в силу действующих ограничений не сможет превышать 10% в год, но при этом итоговое увеличение выплат будет существенным. Кроме того, с учетом введения с 2021 года прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, россиянам, продающим квартиру до окончания релевантного минимального срока владения, придется заплатить налог с доходов, превышающих 5 млн рублей, по ставке 15%, а не 13%, как было ранее.

Третьим фактором замедления цен на недвижимость Дусалеев называет стабилизацию ставок по ипотеке при сохранении льготных кредитов. Он отметил, что в 2020 году, по данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке снизилась на 2,5 п.п. (с 8,3% в декабре 2019 г. до 5,8% в декабре 2020 г.) - кредиты стали доступнее населению, что повысило спрос на жилье.

"Аналогичным по силе влияния было бы снижение ипотечной ставки в 2021 году до 4% - в таком случае цены на недвижимость снова могли вырасти", - подчеркнул Дусалеев.