Нефть Brent подорожала до $64,13 на рекордном падении добычи в США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются на фоне рекордного падения добычи в США из-за сильных морозов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:23 по московскому времени составляет $64,13 за баррель, что на $0,78 (1,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,65 за баррель, что на $0,6 (1%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Стоимость мартовского фьючерса на природный газ на NYMEX снижается на 2,1%, составляя $3,064/MMBtu. Накануне контракт на ближайший месяц подорожал на 7,5% - до максимума с начала ноября прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Общий объем добычи нефти в США упал на треть - максимально в истории - на фоне приостановки работы скважин из-за беспрецедентных морозов во всей центральной части страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

По их словам, добыча нефти сократилась примерно на 3,5 млн баррелей в сутки (б/с) или более в масштабах всей страны. До резкого похолодания в США добывалось около 11 млн б/с, согласно последним правительственным данным. Только в Пермском бассейне в Техасе, крупнейшем нефтеносном районе США, производство рухнуло на 65%.

Помимо этого, как отмечает S&P Global Platts, нефтяной рынок испытывает поддержку благодаря прогнозам улучшения спроса на фоне спада пандемии, ожиданиям новых мер поддержки американской экономики и сокращению добычи странами ОПЕК+.

Аналитики ING ожидают, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на чуть более 6,5 млн б/с после падения на более 10 млн б/с в прошлом году. При этом во втором квартале прогнозируется наибольший рост в годовом выражении - примерно на 14 млн б/с. Эксперты считают, что спрос вернется к доковидному уровню в 2022 году.

ING улучшил прогноз нефтяных цен в 2021 году. Теперь аналитики ожидают, что стоимость Brent в среднем составит $65 за баррель, а не $60 за баррель, как прогнозировалось ранее.

В то же время, аналитики отмечают сохранение некоторых рисков, включая новые скачки заболеваемости коронавирусом, сокращение выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС) США и неспособность стран ОПЕК+ договориться о дальнем сокращении добычи на заседании 4 марта.

У ОПЕК+ есть пространство для увеличения добычи, "но многое будет зависеть от того, как быстро Саудовская Аравия откажется от добровольного дополнительного снижения добычи", считают аналитики ING.

"Высокие нефтяные цены усиливают вероятность того, что сланцевые производители в США будут наращивать активность. Они могут сделать это достаточно быстро и отнять часть рыночной доли у производителей из ОПЕК+. В связи с этим возможность изменения уровня сокращений ОПЕК+ быстро увеличивается", - сказал, в свою очередь, старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хэлли.

Тем временем инвесторы ожидают публикации отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован в среду из-за отмечавшегося в понедельник Дня президентов. Данные Минэнерго США будут обнародованы в четверг в 19:00 по московскому времени.