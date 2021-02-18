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ЕС планирует сделать свою торговую политику более напористой

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) изложила в четверг свою торговую стратегию на ближайшие годы, обещав занять более решительную позицию в защите интересов и ценностей ЕС, в том числе с помощью новых торговых инструментов.

"Нам нужна открытая торговля на основе правил, чтобы помочь восстановить экономический рост и занятость после COVID-19. Торговая политика также должна полностью поддерживать экологические и цифровые преобразования нашей экономики и лидерство (ЕС) в глобальных усилиях по реформированию ВТО", - сказал, представляя новую стратегию, исполнительный зампред ЕК и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис.

Он пояснил, что новая стратегия должна дать ЕС инструменты для защиты от недобросовестной торговой практики, под которой Брюссель обычно подразумевает государственное субсидирование, демпинг и неоправданные торговые барьеры.

"Мы придерживаемся курса, которому присущи открытость, стратегическое видение и напористость, который подчеркивает способность ЕС делать собственный выбор и формировать окружающий мир посредством лидерства и взаимодействия, отражая наши стратегические интересы и ценности", - добавил Домбровскис.

В пресс-релизе ЕК отмечается, что новая стратегия включает ряд действий, направленных на применение более строгих правил мировой торговли и содействие восстановлению экономики ЕС. В частности, при реформе ВТО предлагается усилить противодействие нарушениям правил конкуренции и восстановить обязывающую систему урегулирования споров.

ЕК также пишет, что объединенная Европа будет укреплять свои торговые союзы, такие как трансатлантическое партнерство, и уделять в торговле больше внимания непосредственным соседям и странам Африки.

Европейская комиссия Валдис Домбровскис ЕС ВТО

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