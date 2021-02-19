"АЛРОСА" купит селитру на 2,1 млрд рублей для горно-взрывных работ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Алмазная компания "АЛРОСА" объявила тендер на поставку селитры аммиачной марки "А" с начальной ценой контракта 2,131 млрд рублей. По данным сайта госзакупок, селитра будет применяться на производственных площадках в Якутии.

Заявки на участие в тендере принимаются до 19 марта, подведение итогов состоится 13 апреля.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "АЛРОСА", в этом году закупка объявлена из расчета потребностей компании на три года, с 2021 по 2023 год.

"Ранее тендер объявлялся для поставки селитры на один год. Сумма закупки составляла порядка 500 млн рублей. Селитра используется в компании как компонент для проведения горно-взрывных работ при добыче руды", - сообщили представитель компании.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году компания заключила два контракта на поставку селитры на общую сумму около 700 млн рублей. В 2019 году цена поставки составила 456 млн рублей, в 2020 году - 501 млн рублей.