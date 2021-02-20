Газпромбанк задумал привлечь 46,6 млрд рублей в результате допэмиссии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Газпромбанк в рамках допэмиссии акций может привлечь в капитал 46,6 млрд рублей. Совет директоров определил цену размещения в 673 рубля за акцию, сообщил банк.

Кредитная организация планирует разместить по закрытой подписке 69 230 000 обыкновенных акций номиналом 50 рублей. Исходя из цены размещения, банк может привлечь в капитал 46,592 млрд рублей. Объем выпуска по номиналу - 3,462 млрд рублей.

Ранее представитель банка заявлял, что компания в ходе допэмиссии рассчитывает привлечь в капитал 25 млрд рублей.

Акции допэмиссии предполагается разместить в пользу нынешних акционеров банка: ООО "Газпром капитал", ПАО "Газкон", ЗАО "Лидер", НПФ "Газфонд" и ВЭБа.

В результате допэмиссии уставный капитал банка может вырасти на 1,8% - до 198,458 млрд рублей.

Увеличение капитала должно поддержать рост кредитования и позволить компенсировать отрицательное влияние ослабления рубля на нормативы достаточности капитала банка, говорил раньше его представитель.

Группа "Газпром" сейчас контролирует 49,87% обыкновенных акций ГПБ (29,76% напрямую и 20,11% через "Газпром капитал"). Еще одним крупнейшим акционером Газпромбанка является НПФ "Газфонд", владеющий 41,58% акций банка. ВЭБ владеет 8,53% обыкновенных акций ГПБ. Менеджменту ГПБ принадлежит 0,0123% акций.