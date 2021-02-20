В Думу внесли новую версию законопроекта об "антиотмывочной" платформе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент в субботу новую версию законопроекта по созданию на базе ЦБ платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в рамках "антиотмывочного" законодательства.

Документ (N1116371-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно внесенному законопроекту, "антиотмывочная" платформа на базе ЦБ будет носить название "Знай своего клиента" (Платформа ЗСК). Предполагается, что ЦБ будет присваивать российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий.

Градация будет вестись с учетом установленных регулятором по согласованию с Росфинмониторингом критериев, которые будут основываться, в частности, на информации о видах и характере деятельности юридических лиц; на информации об операциях по их счетам. Будет учитываться информация об учредителях и руководителях, аффилированных лицах, также планируется учитывать данные, поступающие от федеральных органов исполнительной власти.

В пояснительной записке говорится, что высокий уровень риска будет присваиваться лицам, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности, регистрируются на подставных физических лиц и контролируются третьими лицами, затрудняют либо делают невозможной работу налоговых и правоохранительных органов по установлению бенефициаров сомнительных операций, обеспечивают расчеты теневого сектора экономики.

Параллельно - и это новелла в законопроекте - документ обязует банки вести процедуры внутреннего контроля, которые также должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий.

Как пояснил "Интерфаксу" Аксаков, в доработанной версии были учтены предложения участников рынка и экспертов. "Старый законопроект мы уже отозвали", - сообщил глава думского комитета.

Основное отличие новой версии законопроекта

По словам главы комитета, основное отличие новой версии от законопроекта (N1064272-7), внесенного в ноябре, - это то, что платформа ЦБ будет работать в дополнение к мерам комплайенса, которые проводят банки. "Законопроект предоставляет банкам право использовать информацию Банка России в качестве дополнительного фактора, влияющего на оценку уровня риска клиента", - сказал Аксаков. В старой версии одного лишь отнесения ЦБ к той или иной группе риска было достаточно для принятия мер реагирования.

Соответственно, меняются и меры, которые могут быть предприняты к операциям с клиентами из разных групп риска. Теперь они идут в увязке с системой контроля, которую ведут сами банки.

Так, в старой версии в отношении лиц, которых ЦБ отнесло к высокому (красному) уровню риска, устанавливался запрет на открытие новых банковских счетов, запрет на проведение любых операций (как собственных, так и в их адрес), запрет или прекращение доступа к услугам по переводу денег с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), а также запрет использования электронного средства платежа.

В новой версии в отношении клиента с высоким уровнем риска, отнесенного к такой группе только кредитной организацией, сохраняется действующий в настоящее время правовой инструментарий (отказы в случае возникновения подозрений в ОД/ФТ). Более строгие меры предусмотрены лишь для тех случаев, когда юридические лица и ИП также отнесены к высокому уровню риска и Банком России.

Клиенты из "красного" списка

Среди мер к клиентам из "красного " списка - отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом; отказ в выдаче остатка средств на счете либо его перечислении на другой счет клиента или на счет третьего лица при расторжении договора банковского счета (вклада) по инициативе клиента. Сохраняется запрет на использование СБП и электронных средств платежа. При этом для клиентов из "красного" списка допускается уплата налогов, таможенных платежей, страховых взносов, выплата зарплат, социальных компенсаций, выплаты по ранее заключенным кредитным договорам.

Если банк присвоил клиенту низкий уровень риска, то он будет не вправе отказать ему в заключении договора банковского счета, не вправе расторгнуть этот договор, а также отказать в переводе средств российскому юридическому лицу или ИП, являющемуся стороной по операции, который также отнесен данной кредитной организацией или ЦБ к группе низкого уровня риска.

Глава комитета по финансовому рынку также обратил внимание, что из новой версии убрали норму, которая вызвала замечание Счетной палаты. Она касалась того, что "замороженные" средства клиентов из "красного" списка должны были без суда перечислятся в бюджетную систему РФ.

В новой версии более подробно прописывается и процедура обжалования внесения компаний в "красный" список.

"Мы рассчитываем на принятие законопроекта в апреле", - сказал Аксаков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 18 февраля в ходе встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России, напомнила, что законопроект о "светофоре" (красный, желтый, зеленый - ИФ) в сфере антиотмывочного законодательства - это совместная инициатива банков и бизнеса, она необходима для создания прозрачной системы с точки зрения принятия "антиотмывочных" мер.

"Мы вместе обсуждали и сделали предложение, оно в некоторым смысле уникальное, на мой взгляд, рабочее, но, насколько я понимаю, там есть озабоченности, и прежде всего связанные с конфискацией внесудебной имущества, но, мне кажется, эти вопросы можно решить", - сказала Набиуллина. Она отметила, что недавно общалась с представителями малого и среднего бизнеса, и они заинтересованы в такой платформе: "В условиях нынешней процедуры, когда больше возможностей задерживать эти средства, та система "светофора", которую мы даем, она резко сужает круг юридических лиц, у которых будет риск не столько блокировки средств, сколько перехода с дистанционного обслуживание на физическое".

"На мой взгляд, добросовестному банковскому бизнесу это тоже очень полезно, когда вы будете понимать, что регулятор - если он дал зеленый свет - он не сможет претензии предъявить", - добавила глава ЦБ.