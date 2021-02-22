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Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2020 году вырос до $3,26 млрд

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил российскую экспозицию на оборонной выставке IDEX в Абу-Даби и провел переговоры с руководством ОАЭ, сообщил Минпромторг в понедельник.

Как говорится в его сообщении, в ходе встреч было отмечено, что даже несмотря на пандемию и негативные тенденции в мировой торговле, товарооборот между Россией и ОАЭ в 2020 году вырос на 78% и достиг рекордного в истории российско-эмиратских отношений уровня - $3,26 млрд.

В Минпромторге рассказали, что на переговорах были обсуждены текущие и перспективные проекты в области промышленной кооперации, в том числе в области производства автомобилей и вертолетов AURUS, создания вертолетов VRT-300 и VRT-500 и создания сверхзвукового пассажирского самолета.

Как сказал Мантуров, слова которого цитирует пресс-служба министерства, "мы приветствуем решение эмиратской стороны одобрить применение российской вакцины на территории ОАЭ и включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин".

В Минпромторге сообщили, что в качестве перспективного направления отмечено применение передовых российских технологий в области оборудования для разведки, добычи и переработки углеводородов. Достигнута договоренность проработать возможности кооперации в сфере водородной энергетики, отметили в министерстве.

Мантуров возглавляет российскую делегацию на выставке IDEX.

По данным Минпромторга, российская экспозиция в Абу-Даби занимает площадь свыше 1 200 кв метров.

Отмечается, что на IDEX впервые за рубежом проведена презентация нового российского танка Армата Т-14 ("Уралвагонзавод", "Ростех"), АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представило информационные материалы о зенитной ракетной системе большой дальности "Антей-4000".

На выставке также были представлены модели автомобилей "Тайфун" и "Торнадо", макет комплекса противодействия беспилотникам "Купол-ПРО", модель патрульного судна проекта 22160 и модель малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э", а также новинки стрелкового вооружения от ОАО "ЗиД", концерна Калашников и ООО "КБИС" (бренд Lobaev Arms).

IDEX, крупнейшая оборонная выставка на Ближнем Востоке, проходит в Абу-Даби с 21 по 25 февраля.

ОАЭ Минпромторг Денис Мантуров IDEX

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