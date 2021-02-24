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ВТБ выделил 925 млн руб. на модернизацию бизнес-центра в Южно-Сахалинске

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ в Сахалинской области открыл ООО "Паралэнд" (Южно-Сахалинск, входит в группу компаний "Сфера") две кредитные линии общим объемом 925 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба ВТБ в ДФО, средства будут направлены на модернизацию здания бизнес-центра в Южно-Сахалинске. Одна из кредитных линий предоставлена на пять лет, вторая - на десять лет.

Основное направление деятельности ГК "Сфера" - строительство и проектирование, а также деятельность в области аренды недвижимости, гостиничного бизнеса, торговли и другие. Группа выполняет государственные и муниципальные заказы, а также заказы коммерческих компаний Сахалинской области. ГК располагает тремя производственными базами.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", учредителями ООО "Паралэнд" являются три физлица, в том числе 38,88% капитала принадлежит гендиректору ООО "Строительно-коммерческая фирма "Сфера" (Южно-Сахалинск) Андрею Залпину.

ВТБ по итогам 2020 года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ВТБ Сахалинская область

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