ОСК заинтересовалась строительством маломерных судов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) считает строительство маломерных судов потенциально интересным сегментом судостроения, приступила к разработке первых проектов.

"Есть несколько проектов, которые делаем для одного нашего делового партнера. Рассчитываем на то, что производить такие лодки будем в объёме (в годовом исчислении) больше 100-150 штук для начала, а дальше будем ориентироваться по спросу", - сказал глава ОСК Алексей Рахманов в среду в эфире телеканала ОТР.

По его словам, в перспективе строительством маломерных судов могут заняться три верфи корпорации, это АО "Средне-Невский судостроительный завод", "Амурский судостроительный завод" (Хабаровский край) и недавно вошедший в ОСК судозавод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область).

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.