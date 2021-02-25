Х5 открыла первый дискаунтер за пределами Московского региона

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group открыла первый "жесткий" дискаунтер "Чижик" за пределами Москвы и Московской области – в Твери.

Первые четыре дискаунтера Х5 открыла в Москве и городах Московской области в 2020 году.

"Открытие первого "Чижика" за пределами Московского региона дает нам новую площадку для пилотирования формата. Близкое к столице расположение Твери позволяет сохранять эффект присутствия и лично видеть реакцию покупателей. Сбор обратной связи даст возможность лучше понять потребности покупателей и учесть их при развитии", - заявил директор проекта "жесткий дискаунтер" Х5 Илья Якубсон (его слова процитированы в сообщении ритейлера).

Торговая площадь нового магазина составляет около 250 кв. м. Ассортимент включает около 800 наименований, наиболее востребованных у покупателей. Акцент в новом формате будет сделан на собственных торговых марках (СТМ). В целевой модели дискаунтера Х5 их доля составит 60%. Ввод СТМ будет происходить постепенно, первые партии private label появятся на полках "Чижика" в I квартале 2021 года.

Ценовая политика формата предполагает более низкую стоимость средней продовольственной корзины на рынке, подход к ценообразованию основан на принципе "низкие цены каждый день". Оформление магазина включает широкие проходы, большие ценники, выкладку с использование SRP-упаковки.

Вместе с уже работающими "Чижиками" тверской дискаунтер станет платформой для отработки операционных процессов и диалога с потребителями при разработке СТМ, отметила Х5. Все позиции private label до попадания на полку будут проходить потребительские тесты качества, в том числе сравнение с лидерами категорий. Сопоставимое или превышающее их качество будет обязательным условием для вхождения СТМ в ассортимент "Чижика". После этого представленные в магазинах продукты private label будут оценивать покупатели. С учетом отзывов Х5 будет корректировать позиции СТМ: при необходимости менять состав продуктов, рецептуру, упаковку или выводить их из товарной матрицы.

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года розничная выручка компании выросла на 14,3%, до 1,97 трлн рублей. На конец декабря группа объединяла 17 707 магазинов, в том числе 16 709 магазинов "у дома" "Пятерочка", 933 супермаркета "Перекресток" и 56 гипермаркетов "Карусель".