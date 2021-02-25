Рубль растет к доллару и евро на старте торгов за счет пика налоговых выплат

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам февраля и позитивным сигналам с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,33-73,45 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,35 руб. (-18,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,37 руб. (-7,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,8 копейки к уровню закрытия среды, до 80,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,07 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,91 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат февраля (в четверг компаниям-экспортерам предстоит выплатить НДС, НДПИ и акцизы) и позитивным сигналам с внешних рынков.

Росту аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов продолжают способствовать "голубиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и рост ожиданий масштабных бюджетных расходов в стране.

Выступая в среду перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США с полугодовым отчетом, Пауэлл вновь заявил, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций.

Кроме того, Пауэлл повторил, что американскому рынку труда предстоит пройти долгий путь к восстановлению. Он сказал, что сейчас на рынке труда на 10 млн рабочих мест меньше, чем было до пандемии коронавируса.

Цены на нефть эталонных марок в четверг умеренно повышаются на ожиданиях роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени выросла на 0,33% - до $67,26 за баррель. По итогам торгов 24 февраля эти контракты подорожали на 2,6% - до максимальных с начала января 2020 года $67,04 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,27% - до $63,39 за баррель. Накануне эти контракты поднялись в цене на 2,5% - до $63,22 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это максимальный уровень на закрытие торгов с 6 января прошлого года.

Данные министерства энергетики США в среду показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 6,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts прогнозировали их сокращение на 4,8 млн баррелей.

Рынок в целом проигнорировал "медвежьи" данные, продолжив фокусироваться на позитивных прогнозах, связанных с сокращением прироста случаев заражения COVID-19, пишет S&P Global Platts.