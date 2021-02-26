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"Яндекс" разделит бизнес-направления на две отдельных группы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" создает две отдельных бизнес-группы, куда будут включены основные вертикали компании, сообщил управляющий директор группы Тигран Худавердян в своем фейсбуке.

По словам Худавердяна, бизнес будет разделен на два блока: "Поиск, рекламные и облачные сервисы" и "E-commerce и ridetech.

"Мы приняли решение о создании двух бизнес-групп. Это объединения близких по смыслу бизнес-юнитов и экспериментов с единым руководителем, похожими бизнес-моделями, механиками развития и пользовательскими задачами", - написал он.

Блок "E-commerce и ridetech" будет включать сервисы Яндекс Go и "Яндекс.Маркет". Руководители сервисов сохранят свои должности, уточнили "Интерфаксу" в компании. Сама бизнес-группа будет находиться под руководством CEO группы "Яндекс.Такси" Даниила Шулейко.

Недавно компания заявила, что в направление e-commerce планируется вложить $400-500 млн. Средства планируется направить на развитие "Яндекс.Маркета", "Яндекс.Лавки" и доставки продуктов "Яндекс.Еда". Помимо этого, сейчас компания проводит реорганизацию по присоединению "Яндекс.Маркета" к российскому юрлицу "Яндекса".

Блок с рекламной моделью возглавит руководитель поискового портала Андрей Стыскин.

На финансовую отчетность разделение не повлияет, "Яндекс" продолжит раскрывать показатели по сегментам, добавили в компании.

Направление беспилотников, как и другие экспериментальные проекты, а также "Яндекс.Вертикали" и "Медиасервисы" останутся за рамками созданных бизнес-групп.

"Создание и развитие других бизнес-юнитов продолжится как внутри бизнес-групп, так и за их периметрами. Возможно, из каких-то бизнес-юнитов в будущем возникнут новые бизнес-группы", - отметил Худавердян в своем посте.

Яндекс Тигран Худавердян

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