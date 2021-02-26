Эксперт счел исчерпанным потенциал дальнейшего снижения ипотечных ставок

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан, прокомментировали в ДОМ.РФ официальную статистику по рынку жилищного кредитования Банка России.

"Ставки по выданной ипотеке в январе составили 7,23%, в том числе 5,86% - на первичном рынке. Это минимальные значения за всю историю рынка. В то же время, в условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок. Доходность пятилетних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 п.п., что указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан", - говорит руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Он подчеркнул, что в этих условиях важно сконцентрироваться на реализации системных мер по развитию ипотечного кредитования.

"Важно сконцентрироваться на развитии рынка ипотечных облигаций, скорейшем внедрении электронной закладной и полном переводе процесса выдачи ипотеки в электронный вид. Указанные меры сократят издержки ипотечных кредиторов и позволят снизить ставку по ипотеке для граждан", - считает Гольдберг.

Статистика ЦБ РФ по ипотечному кредитованию

Ранее Банк России опубликовал статистику по рынку ипотечного кредитования. По данным ЦБ, в январе 2021 года банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 259,5 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем в январе 2020 года (188,9 млрд рублей). Количество предоставленных кредитов увеличилось по сравнению с январем прошлого года на 22,1% (95,1 тыс. против 77,8 тыс.).

Совокупный портфель рублевых ипотечных кредитов в январе увеличился на 88 млрд рублей, или на 1%, до 9 трлн 174,3 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в январе снизилась до 7,23% с 7,36% в декабре. Ниже ставка была только в августе 2020 года, когда был зафиксирован ее исторический минимум - 7,16%.

Средний размер одного ипотечного кредита в январе составил 2,730 млн рублей, что на 3,1% больше, чем в декабре 2020 года. Годовые темпы роста этого показателя увеличились до 12,4% после 11,4% в декабре и 11,7% в ноябре.

Средний размер кредита на первичном рынке достиг 3,5 млн рублей, увеличившись более чем на 0,5 млн рублей (+17%) по сравнению с январем 2020 года. Указанный рост объясняет динамикой цен на рынке первичного жилья в условиях недостаточного предложения.